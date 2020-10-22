ABD ile ilişkileri sonucunda tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları tarafından büyük bir darbe yiyen Huawei, kendi ekosistemini oluşturma konusunda kararlı gibi görünüyor. Şirket, bugün yeni bir uygulamanın yanı sıra mevcut bir uygulamasında yaptığı geliştirmeleri duyurdu.

Çin'in ABD ile olan ticari savaşından ağır şekilde hasar alan ve güvenlik endişeleri konularıyla da gündeme geldikten sonra birçok ABD'li teknoloji deviyle ticari iş birliği kuramayan Huawei, kendi ekosistemini kurma konusunda çabalamaya devam ediyor. Çinli teknoloji devinin Google karşısındaki iki yeni silahıysa bugün ortaya çıktı.

Bu iki gelişmeden en önemlisi ve belki de en yenisi, Huawei'nin Google Haritalar'ı hedef tahtasına oturttuğu Petal Maps oldu. Huawei'nin AppGallery ismini verdiği uygulama mağazasında halihazırda birçok çevrimiçi navigasyon hizmeti sunan uygulama olsa da şirketin kendi uygulamasını yayınlaması da Google'a karşı savaşın hâlâ bitmediğini hatta kuvvetle devam ettiğini gösteriyor.

Yalnızca Google Haritalar değil, Google Lens de nasibini aldı

Huawei'nin açıkladığı bilgiler yalnızca bununla sınırlı da kalmadı. Huawei, başlangıçta Android uygulamalarını bulmak için kullandığı Petal Search isimli uygulamasında değişikliğe gitti. Uygulama, yeni özellikleriyle birlikte Google Lens'e bir rakip oldu.

Mevcut görselleri tarayarak içeriği tanımlamayı hedefleyen uygulama, Google Lens'in arama özelliklerini de edinmiş oldu. Örnek vermemiz gerekirse telefonunuzda bulunan bir ekran görüntüsünde görüntü tanımlama simgesine tıkladığınız zaman Petal Search, uygulamanın ne olduğunu söylemenin yanı sıra Huawei telefonunuza bu uygulamayı indirmek için güvenilir bir bağlantıyı da size sunuyor.

Tabii ki bu konu yalnızca uygulamalarda değil, aynı zamanda fiziksel nesnelerde de geçerli. Telefonunuzu fiziksel bir nesneye doğrulttuğunuz zaman telefon bu nesnenin ne olduğunu tanıyacak ve sizi uygun bir satış sayfasına yönlendirecek.

Belirli bir süre boyunca sıcak haberler alamamış olsak da şu anda Google ile Huawei arasındaki savaşın giderek kızıştığını belirtebiliriz. Peki, siz bu savaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei Google'sız hayatta kalmayı başarabilir mi yoksa Google Huawei'yi bırakarak büyük bir hata mı yaptı? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.