Huawei, Pocket 2 isimli yeni katlanabilir telefonunu tanıttı. Kamera tarafında bir ilke imza atan cihaz, birçok konuda önceki nesilden daha iyi.

Katlanabilir telefonlar konusunda iddialı markalardan biri olan Huawei, bugün yepyeni bir telefon daha tanıttı. Pocket 2 ismini alan dikey katlanabilir cihaz, 2021 yılında tanıtılan P50 Pocket’in halefi olarak geliyor.

Huawei Pocket 2, hem ilginç bir tasarım hem de önemli özellik iyileştirmelerine sahip. Ayrıca dört arka kameraya sahip dünyanın ilk dikey katlanabilir telefonu olduğunu ekleyelim.

Karşınızda Huawei Pocket 2

Delikli ekran tasarımıyla gelen Huawei Pocket 2, FHD+ çözünürlük sunan 6,94 inçlik 120 Hz LTPO OLED ana ekrana sahip. Maksimum parlaklığı ise 2200 nit. Katlandığında ise kamera kurulumunun yanında bulunan yuvarlak küçük bir ekran var. 340x340 piksel çözünürlüğe sahip bu minik ekranın boyutu 1,15 inç.

Huawei, telefonun işlemcisini açıklamadı ancak şirketin kendi dört çekirdekli Kirin 9000s çipin kullanıldığı varsayılıyor. İşlemci 12 GB RAM ile eşleştirilmiş. Depolama ise 256 GB’tan 1 TB’a kadar çıkıyor. Bunlar dışında Pocket 2 Art ismi verilen, 16 GB / 1 TB’lık mavi renkli daha şık bir tasarımla gelen bir model de var.

Arkada dörtlü kamera bulunduğunu söylemiştik. Belki de telefonun en önemli kısmı burası. Şirket; 50 MP’lik OIS destekli ana, 8 MP telefoto, 12 MP ultra geniş kamerayı arkaya yerleştirmiş. Bunlara bir de 2 MP’lik UV sensörü eşlik ediyor. Huawei’ye göre bir hiperspektral kamera olduğu söylenen bu sensör UV yoğunluğunu tespit edebiliyor. Bu şekilde de size güneş kremi uygulamanızı önerebiliyor veya güneş lekelerini bulabiliyor. Ön tarafta deliğe yerleştirilen 10,7 MP’lik selfie kamerası yer aldığını ekleyelim.

Huawei Pocket 2, 66W kablolu ve 40W kablosuz şarj destekli 4.520 mAh’lik bataryayla geliyor. Kutudan ise Harmony OS 4.0 ile çıkıyor. Siyah, gri, beyaz ve mor olmak üzere dört renk seçeneği sunulacağını ekleyelim.

Huawei Pocket 2 teknik özellikleri

Ekran 6,94 inç, FHD+, 120 Hz, LTPO OLED

1,15 inç 340x340 piksel, LTPO OLED İşlemci Kirin 9000s RAM 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 50 MP, 12 MP, 8 MP, 2 MP Ön Kamera 10,7 MP Batarya 4.520 mAh (66W) İşletim Sistemi Harmony OS 4.0

Huawei Pocket 2 fiyatı

12 GB + 256 GB 1.040 dolar 12 GB + 512 GB 1.110 dolar 12 GB + 1 TB 1.180 dolar 16 GB + 1 TB 1.500 dolar

Huawei Pocket 2, Çin'de satışa sunuldu. Diğer pazarlara gelip gelmeyeceği konusunda henüz bir bilgi yok.