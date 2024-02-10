Meizu markasının eski pazarlama müdürü, Apple ve Huawei'nin Vision Pro'larını karşılaştırdı. Huawei modelinin yıl sonuna doğru tanıtılması bekleniyor.

Google ile yollarını ayırdıktan sonra kendi ekosistemini sağlam temeller üzerinde geliştiren Huawei, pazar payını hâlâ üst sıralarda tutmayı başarıyor. Kendi ekosistemini kuran şirket, Türkiye de dahil olmak üzere çok sayıda ülkede avantajlı kampanyalar sunarak hem kendine müşteri çekiyor hem de bu müşterilerin memnuniyetini sağlıyor.

Bunun haricinde yeni açılan kapıları da sürekli değerlendiren şirket, sanal gerçeklik gözlükleri üzerinde de yıllardır çalışıyor. Gelen son haberlere göre Huawei, Apple Vision Pro’ya rakip olacak bir sanal gerçeklik gözlüğünü bu yılın sonlarına doğru tanıtacak.

İsmin bile benzer olması bekleniyor.

Meizu’nun eski pazarlama müdürü Li Nan, Weibo üzerinde yaptığı paylaşımda Apple Vision Pro ile Huawei’ninkini karşılaştırdı. Kendisi, Huawei’nin sanal gerçeklik gözlüğünün de Vision Pro diye isimlendirileceğini söyledi. Verilerden ilerleyen Li Nan, Huawei modelinin micro-OLED 4K ekrana sahip olacağını ve gecikmesiz gezinme sunacağını belirtti.

Fakat bağımsızlıktan ötürü Huawei, kendi gözlüğü için kendi işlemcisini kullanacak gibi görünüyor. Fiyat tarafında Huawei modelinin, Apple’dan yarı yarıya ucuz olması bekleniyor. Ağırlık tarafında da benzer bir durum var. 600 gramlık Apple modeline karşı Huawei Vision Pro’nun 350 gram olduğu belirtilmiş.

Li Nan, Huawei Vision Pro için net bir tarih vermemiş olsa da Sony’nin bu ekranı üretip üreticilere dağıtmasının 6 ay kadar süreceğini belirtmiş. Bu da yıl sonuna doğru gözlüğü görebiliriz demek.

Sizce Huawei, Vision Pro ismini tercih edecek mi? İsmi bir kenara bıraktığımızda sizce Apple Vision Pro karşısında güçlü bir rakip olacak mı?