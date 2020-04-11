Huawei'nin Onlarca Üründe İndirime Gittiği Kampanya Başladı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, geçtiğimiz günlerde ülkemizde hizmete giren çevrimiçi mağazasındaki kampanyalarına devam ediyor. Biz de sizler için Huawei’nin yeni kampanyasından ve bu kapsamda indirimli fiyatlarla sahip olabileceğiniz ürünlerden bahsettik.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Huawei’nin çevrimiçi mağazası, geçtiğimiz günlerde ülkemizde hizmete girmişti. Huawei imzalı akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojiye kadar pek çok teknolojik ürün, haftalık kampanyalarla ve kaçırılmayacak fırsatlarla bu web sitesinde satışa sunuluyor.

Kampanya dahilinde şirket, çevrimiçi mağazasına abone olan tüm kullanıcılara 30 Nisan’a kadar 600 TL’lik alışverişlerde geçerli 50 TL değerinde indirim kuponunu ve her gün 3 adet çark çevirme hakkını ücretsiz bir şekilde veriyor. Çarkı çevirerek 20 TL’den 140 TL’ye kadar varan indirim kuponlarına ücretsiz bir şekilde sahip olmak mümkün. Üstelik kampanya yalnızca bununla da sınırlı değil. Gelin kampanya dahilinde indirimli bir şekilde sahip olabileceğiniz tüm Huawei ürünlerine yakından bakalım.

Önemli not: Liste fiyat sıralamasına göre düzenlenmiştir. Huawei Mate 30 Pro hariç listedeki tüm cihazlar Google desteğine sahiptir.

Telefonlar:

10. Huawei Y5 2019

Normal Fiyat: 1.299 TL

İndirimli Fiyat: 999 TL

Geçtiğimiz yıl içerisinde tanıtılan Huawei Y5 2019, suni deri kaplı arka paneli ve metal yan çerçeveleriyle dikkat çekiyordu. Segmentinin en özgün akıllı telefonlarından biri olan bu cihaz, fiyatı da göz önüne alındığında hâlâ tercih edilebilir.

Huawei Y5 teknik özellikleri:

Ekran: 5,71 inç 1520 x 720 piksel çözünürlük

5,71 inç 1520 x 720 piksel çözünürlük İşlemci: MediaTek MT6761

MediaTek MT6761 RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 16 GB dahili depolama

16 GB dahili depolama Arka Kamera: 13 MP (f/1,8)

13 MP (f/1,8) Ön Kamera : 5 MP (f/2,2)

: 5 MP (f/2,2) Batarya: 3.020 mAh

3.020 mAh Bağlantı: Bluetooth, WLAN

Bluetooth, WLAN İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı EMUI 9.0

Android 9 tabanlı EMUI 9.0 Renkler: Prizma Siyah, Prizma Mavi, Prizma Gümüş

Prizma Siyah, Prizma Mavi, Prizma Gümüş Boyutlar: 147,13 x 70,78 x 8,45 mm

147,13 x 70,78 x 8,45 mm Ağırlık: 146 gram

Telefon hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

9. Huawei Y6s

Normal Fiyat: 1.648 TL

İndirimli Fiyat: 1.499 TL

Bu yılın başlarında tanıtılan Huawei Y6s, Y6 Pro’nun bütçe dostu versiyonu olarak karşımıza çıkmıştı. Tek bir arka kameraya sahip olan cihazın Android ambargosundan etkilenmediğini ve kutusundan Android 9 tabanlı EMUI 9.1 işletim sistemiyle birlikte çıktığını da belirtelim.

Huawei Y6s teknik özellikleri:

Ekran: 6,09 inç (1560 x 720)

6,09 inç (1560 x 720) İşlemci: 8 çekirdekli MediaTek MT6765 (2,3 GHz + 1,8 GHz)

8 çekirdekli MediaTek MT6765 (2,3 GHz + 1,8 GHz) RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 512 GB'a kadar microSD kart destekli 32 GB dahili depolama

512 GB'a kadar microSD kart destekli 32 GB dahili depolama Arka Kamera: 13 MP (f/1,8)

13 MP (f/1,8) Ön Kamera : 8 MP (f/2,0)

: 8 MP (f/2,0) Batarya: 3.020 mAh

3.020 mAh Bağlantı: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz,

802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz, İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı EMUI 9.1

Android 9 tabanlı EMUI 9.1 Renkler: Orkide Mavisi, Yıldızlı Siyah

Orkide Mavisi, Yıldızlı Siyah Boyutlar: 156,28 x 73,5 x 8 mm

156,28 x 73,5 x 8 mm Ağırlık: 150 gram

Telefon hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

8. Huawei Y6 2019

Normal Fiyat: 1.748 TL

İndirimli Fiyat: 1.299 TL

Huawei Y6 2018’in devamı niteliğinde olan akıllı telefon, tasarımıyla pek çok kişiyi etkilemeyi başarmış bir cihaz. Özellikle “Kehribar Rengi” seçeneğini tercih eden kullanıcılar, cihazın arka tarafında deri hissiyatlı ve dikişli bir kaplamaya sahip olabiliyor.

Huawei Y6 2019 teknik özellikleri:

Ekran: 6,09 inç HD+ 1560 x 720

6,09 inç HD+ 1560 x 720 İşlemci: 4 çekirdekli MediaTek MT6761

4 çekirdekli MediaTek MT6761 RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 512 GB'a kadar microSD kart destekli 32 GB dahili depolama

512 GB'a kadar microSD kart destekli 32 GB dahili depolama Arka Kamera: 13 MP (f/1,8)

13 MP (f/1,8) Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya: 3.020 mAh

3.020 mAh Bağlantı: LTE FDD / WCDMA / GSM, Bluetooth, Micro USB, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hot Spot

LTE FDD / WCDMA / GSM, Bluetooth, Micro USB, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hot Spot İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı EMUI 9.0

Android 9 tabanlı EMUI 9.0 Renkler: Gece Siyahı, Safir, Amber

Gece Siyahı, Safir, Amber Boyutlar: 156,28 x 73,5 x 8 mm

156,28 x 73,5 x 8 mm Ağırlık: 150 gram

Telefon hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

7. Huawei P Smart 2019

Normal Fiyat: 2.348 TL

İndirimli Fiyat: 1.699 TL

Çift arka kamerasıyla kaliteli portre çekimleri sunan cihaz, kutusundan Android 9 Pie işletim sistemiyle birlikte çıkıyor. Uygun fiyatlı ve premium görünümlü bir cihaz arıyorsanız Huawei P Smart 2019’a göz atmanızda yarar var.

Huawei P Smart 2019 teknik özellikleri:

Ekran: 6,21 inç 2340 x 1080 (19,5:9 en/boy oranı)

6,21 inç 2340 x 1080 (19,5:9 en/boy oranı) İşlemci: HiSilicon Kirin 710

HiSilicon Kirin 710 RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 64 GB dahili depolama

64 GB dahili depolama Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya: 3.400 mAh

3.400 mAh Bağlantı: LTE FDD / WCDMA / GSM, Bluetooth, Micro USB, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hot Spot

LTE FDD / WCDMA / GSM, Bluetooth, Micro USB, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hot Spot İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı EMUI 9.0

Android 9 tabanlı EMUI 9.0 Renkler: Gece Siyahı, Aurora Mavisi, Safir Mavisi

Gece Siyahı, Aurora Mavisi, Safir Mavisi Boyutlar: 155,2 x 73,4 x 7,95 mm

155,2 x 73,4 x 7,95 mm Ağırlık: 160 gram

Telefon hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

6. Huawei P30 Lite

Normal Fiyat: 2.648 TL

İndirimli Fiyat: 2.299 TL

Huawei P30 ailesinin giriş seviyesi akıllı telefonu Huawei P30 Lite, işlemcisi dışında orta-üst segmente yakın özellikler sunuyor. Bu noktada amiral gemisi cihazlara uçuk fiyatlar ödemek istemeyenler, tercihini Huawei P30 Lite modelinden yana kullanabilir.

Huawei P30 Lite teknik özellikleri:

Ekran: 6,15 inç FHD TFT LCD (IPS) 2312 x 1080 piksel, 415 PPI

6,15 inç FHD TFT LCD (IPS) 2312 x 1080 piksel, 415 PPI İşlemci: 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 710 (2,2 GHz + 1,7 GHz)

8 çekirdekli HiSilicon Kirin 710 (2,2 GHz + 1,7 GHz) RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB dahili depolama

128 GB dahili depolama Arka Kamera: 48 MP (f/1,8) + 8 MP (Ultra geniş açılı lens) + 2 MP (Bokeh lens)

48 MP (f/1,8) + 8 MP (Ultra geniş açılı lens) + 2 MP (Bokeh lens) Ön Kamera : 24 MP (f/2,0)

: 24 MP (f/2,0) Batarya: 3.340 mAh

3.340 mAh Bağlantı: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz, LTE TDD / LTE FDD / WCDMA / KENAR / GPRS

802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz, LTE TDD / LTE FDD / WCDMA / KENAR / GPRS İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı EMUI 9.0

Android 9 tabanlı EMUI 9.0 Renkler: Gece Siyahı, İnci Beyazı, Mavi

Gece Siyahı, İnci Beyazı, Mavi Boyutlar: 152,9 x 72,7 x 7,4 mm

152,9 x 72,7 x 7,4 mm Ağırlık: 159 gram

Telefon hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

5. Huawei P Smart Pro

Normal Fiyat: 3.688 TL

İndirimli Fiyat: 3.299 TL

Çin merkezli firmanın orta-üst segmentte konumlandırılabilecek bu akıllı telefonu, gücünü Kirin 710F yonga setinden alıyor. Telefonun en dikkat çeken noktasıysa kameraları oluyor zira telefonda 48 MP’lik bir ana sensörün yanı sıra 16 MP’lik bir de pop-up selfie kamerası yer alıyor.

Huawei P Smart Pro teknik özellikleri:

Ekran: 6,59 inç TFT LCD (IPS) (Infinity-O Display)

6,59 inç TFT LCD (IPS) (Infinity-O Display) İşlemci: 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 710F (2,2 GHz + 1,7 GHz)

8 çekirdekli HiSilicon Kirin 710F (2,2 GHz + 1,7 GHz) RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 512 GB'a kadar microSD kart destekli 128 GB dahili depolama

512 GB'a kadar microSD kart destekli 128 GB dahili depolama Arka Kamera: 48 MP (f/1,8) + 8 MP (f/2,4) + 2 MP (f/2,4)

48 MP (f/1,8) + 8 MP (f/2,4) + 2 MP (f/2,4) Ön Kamera : 16 MP (f/2,2)

: 16 MP (f/2,2) Batarya: 4.000 mAh

4.000 mAh Bağlantı: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz,

802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz, İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı EMUI 9.1

Android 9 tabanlı EMUI 9.1 Renkler: Breathing Crystal, Gece Yarısı Siyahı

Breathing Crystal, Gece Yarısı Siyahı Boyutlar: 163,1 x 77,2 x 8,8 mm

163,1 x 77,2 x 8,8 mm Ağırlık: 206 gram

Telefon hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

4. Huawei Nova 5T

Normal Fiyat: 4.788 TL

İndirimli Fiyat: 3.999 TL

Listenin başlarına yaklaşmaya başladığımızda akıllı telefonların sunduğu özellikler de yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Bu noktada Android 9 tabanlı EMUI 9.1 işletim sistemiyle çalışan Huawei Nova 5T, özellikle sunduğu dörtlü arka kamera kurulumuyla dikkat çekiyor.

Huawei Nova 5T teknik özellikleri:

Ekran: 6,26 inç LCD (2340 x 1080)

6,26 inç LCD (2340 x 1080) İşlemci: 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 980 (2,6 GHz + 1,92 GHz + 1,8 GHz)

8 çekirdekli HiSilicon Kirin 980 (2,6 GHz + 1,92 GHz + 1,8 GHz) RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 512 GB'a kadar microSD kart destekli 128 GB dahili depolama

512 GB'a kadar microSD kart destekli 128 GB dahili depolama Arka Kamera: 48 MP (f/1,8) + 16 MP (f/2,2) + 2 MP (f/2,4) + 2 MP (f/2,4)

48 MP (f/1,8) + 16 MP (f/2,2) + 2 MP (f/2,4) + 2 MP (f/2,4) Ön Kamera : 32 MP (f/2,0)

: 32 MP (f/2,0) Batarya: 3.750 mAh

3.750 mAh Bağlantı: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı EMUI 9.1

Android 9 tabanlı EMUI 9.1 Renkler: Yaz Ortası Moru, Siyah, Dalga Mavisi

Yaz Ortası Moru, Siyah, Dalga Mavisi Boyutlar: 154,25 x 73,97 x 7,87 mm

154,25 x 73,97 x 7,87 mm Ağırlık: 174 gram

Telefon hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

3. Huawei P30

Normal Fiyat: 7.198 TL

İndirimli Fiyat: 5.299 TL

Huawei P30 ailesinin ikinci akıllı telefonu olan Huawei P30, sunduğu Kirin 980 yonga setiyle amiral gemisi seviyesinde bir performans sunuyor. Bununla birlikte Leica tarafından geliştirilmiş lenslerle birlikte gelen akıllı telefon, böylece mükemmele yakın kalitede fotoğraf çekimlerini mümkün kılıyor.

Huawei P30 teknik özellikleri:

Ekran: 6,1 inç FHD+ OLED (2340 x 1080)

6,1 inç FHD+ OLED (2340 x 1080) İşlemci: 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 980 (2,6 GHz + 1,92 GHz + 1,8 GHz)

8 çekirdekli HiSilicon Kirin 980 (2,6 GHz + 1,92 GHz + 1,8 GHz) RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB dahili depolama

128 GB dahili depolama Arka Kamera: 40 MP (f/1,8) + 16 MP (f/2,2) + 8 MP (f/2,4)

40 MP (f/1,8) + 16 MP (f/2,2) + 8 MP (f/2,4) Ön Kamera : 32 MP (f/2,0)

: 32 MP (f/2,0) Batarya: 3.650 mAh

3.650 mAh Bağlantı: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı EMUI 9.1

Android 9 tabanlı EMUI 9.1 Renkler: Breathing Crystal, Aurora, Siyah

Breathing Crystal, Aurora, Siyah Boyutlar: 149,1 x 71,36 x 7,57 mm

149,1 x 71,36 x 7,57 mm Ağırlık: 165 gram

Telefon hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

2. Huawei P30 Pro

Normal Fiyat: 8.998 TL

İndirimli Fiyat: 7.999 TL

Huawei P30 serisinin son ve en güçlü üyesi olan Huawei P30 Pro, geçtiğimiz yıla ait bir amiral gemisi olsa bile hâlen daha piyasadaki en iyi fotoğraf çeken akıllı telefonlardan biri. Bu noktada yeterli bir bütçeniz varsa ve Android telefonlara ilgi duyuyorsanız Huawei P30 Pro, tercihleriniz arasında yer alması gereken bir cihaz.

Huawei P30 Pro teknik özellikleri:

Ekran: 6,47 inç FHD+ OLED (2340 x 1080)

6,47 inç FHD+ OLED (2340 x 1080) İşlemci: 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 980 (2,6 GHz + 1,92 GHz + 1,8 GHz)

8 çekirdekli HiSilicon Kirin 980 (2,6 GHz + 1,92 GHz + 1,8 GHz) RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB dahili depolama (256 GB depolama yalnızca 8 GB RAM seçenekli modelde bulunur.)

128 GB / 256 GB dahili depolama (256 GB depolama yalnızca 8 GB RAM seçenekli modelde bulunur.) Arka Kamera: 40 MP (f/1,6) + 20 MP (f/2,2) + 8 MP (f/3,4) + ToF kamera

40 MP (f/1,6) + 20 MP (f/2,2) + 8 MP (f/3,4) + ToF kamera Ön Kamera : 32 MP (f/2,0)

: 32 MP (f/2,0) Batarya: 40 W hızlı şarj destekli 4.200 mAh

40 W hızlı şarj destekli 4.200 mAh Bağlantı: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı EMUI 9.1

Android 9 tabanlı EMUI 9.1 Renkler: Mistik Blue, Breathing Crystal, Aurora, Black

Mistik Blue, Breathing Crystal, Aurora, Black Boyutlar: 158 x 73,4 x 8,41 mm

158 x 73,4 x 8,41 mm Ağırlık: 192 gram

Telefon hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

1. Huawei Mate 30 Pro

Normal Fiyat: 10.098 TL

İndirimli Fiyat: 8.999 TL

90 Hz ekran yenileme hızı ve 6,71 inçlik şelale ekranıyla kullanıcılara görsel şölen vadeden Mate 30 Pro, ne yazık ki Google servislerinden yararlanamıyor. Özellikleriyle kullanıcılarını üzmeyecek akıllı telefonu tercih edip etmemek ise tamamen kullanıcılara kalıyor.

Huawei Mate 30 Pro teknik özellikleri:

Ekran: 6,53 inç FHD OLED (2400 x 1176)

6,53 inç FHD OLED (2400 x 1176) İşlemci: 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 990 (2,86 GHz + 2,09 GHz + 1,86 GHz)

8 çekirdekli HiSilicon Kirin 990 (2,86 GHz + 2,09 GHz + 1,86 GHz) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB'a kadar microSD kart destekli 256 GB dahili depolama

256 GB'a kadar microSD kart destekli 256 GB dahili depolama Arka Kamera: 40 MP (f/1,8) + 40 MP (f/1,6) + 8 MP (f/2,4) + ToF kamera

40 MP (f/1,8) + 40 MP (f/1,6) + 8 MP (f/2,4) + ToF kamera Ön Kamera : 32 MP (f/2,0)

: 32 MP (f/2,0) Batarya: 40 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh

40 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh Bağlantı: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz, Bluetooth 5.1, BLE, SBC, AAC, LDAC

802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz, Bluetooth 5.1, BLE, SBC, AAC, LDAC İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10

Android 10 tabanlı EMUI 10 Renkler: Uzay Gri

Uzay Gri Boyutlar: 158,1 x 73,1 x 8,8 mm

158,1 x 73,1 x 8,8 mm Ağırlık: 198 gram

Telefon hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Diğer teknolojik ürünler:

Huawei MateBook D 15

Normal Fiyat: 5.387 TL

İndirimli Fiyat: 4.599 TL

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de satışa sunulan Huawei MateBook D 15, Huawei’nin resmi web sitesinde büyük bir kampanyayla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında fiyatı 4.599 TL’ye düşen cihaza ek olarak yalnızca 1 TL ekstra ücret ödeyerek Huawei Freelace ve Huawei Band 4’e de sahip olabilirsiniz.

Huawei MateBook D 15 teknik özellikleri:

Ekran: 15,6 inç IPS ekran, 1920 x 1080, %87 ekran/gövde oranı, 250 nit parlaklık

15,6 inç IPS ekran, 1920 x 1080, %87 ekran/gövde oranı, 250 nit parlaklık İşlemci: AMD Ryzen 5 3500U

AMD Ryzen 5 3500U RAM: 8 GB DDR4

8 GB DDR4 Depolama: 256 GB dahili depolama

256 GB dahili depolama Ekran Kartı: AMD Vega 8

AMD Vega 8 Batarya: 42 Wh

42 Wh Bağlantı: Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz ve 5 GHz, 2 x 2 MIMO | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 ile uyumlu | Bluetooth 2.1 + EDR

Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz ve 5 GHz, 2 x 2 MIMO | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 ile uyumlu | Bluetooth 2.1 + EDR İşletim Sistemi: Windows 10 Home

Windows 10 Home Renkler: Uzay Grisi

Uzay Grisi Boyutlar: 15,6 inç, 16,9 mm kalınlık

15,6 inç, 16,9 mm kalınlık Ağırlık: 1,53 kg

Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Huawei Watch GT 2

Fiyat: 1.499 TL

46 mm ve 42 mm olmak üzere iki farklı varyasyonu bulunan Huawei Watch GT 2, 2 haftaya kadar kullanım ömrü ve 50 metreye kadar suya dayanıklılık sunuyor. 15 farklı spor aktivitesini takip edebileceğiniz saati, ayrıca şık tasarımıyla günlük yaşamda da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Huawei Watch GT 2 teknik özellikleri:

Ekran: 46 mm 1,39 inç AMOLED 454 x 454 HD / 42 mm 1,2 inç AMOLED 390 x 390 HD

46 mm 1,39 inç AMOLED 454 x 454 HD / 42 mm 1,2 inç AMOLED 390 x 390 HD Boyutlar: 45,9 x 45,9 x 10,7 mm (46 mm) / 41,8 x 41,8 x 9,4 mm (42 mm)

45,9 x 45,9 x 10,7 mm (46 mm) / 41,8 x 41,8 x 9,4 mm (42 mm) Ağırlık: Kayışsız 41 g (46 mm) / Kayışsız 29 g (42 mm)

Kayışsız 41 g (46 mm) / Kayışsız 29 g (42 mm) Materyal: Plastik + Çelik

Plastik + Çelik Kordon Renkleri: Titanyum Gri, Turuncu, Kahverengi, Siyah, Gül Altın, Mavi, Haki

Titanyum Gri, Turuncu, Kahverengi, Siyah, Gül Altın, Mavi, Haki Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.1, BLE / BR / EDR / GPS

Bluetooth 5.1, BLE / BR / EDR / GPS Batarya: Tipik kullanımda 14 gün (46 mm) / Tipik kullanımda 7 gün (42 mm)

Tipik kullanımda 14 gün (46 mm) / Tipik kullanımda 7 gün (42 mm) Sistem Gereksinimleri: Android 4.4 veya üzeri / iOS 9.0 veya üzeri

Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Huawei'nin web sitesine abone olarak indirim fırsatlarından yararlanabilirsiniz:

Huawei, çevrimiçi mağazasına abone olan tüm kullanıcılarına 30 Nisan’a kadar 600 TL’lik alışverişlerde geçerli 50 TL değerinde kuponu ücretsiz olarak veriyor. Bununla birlikte yine siteye abone olan kullanıcılar, her gün 3 adet ücretsiz çark çevirme ve ilgili bağlantıyı Facebook hesaplarından paylaşarak 2 adet hak daha kazanma imkânına sahip. Bu çarkı çevirerek 20 TL'den 140 TL'ye kadar indirim kuponlarına ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz.

Sizler de Huawei'nin ücretsiz indirim kuponları dağıttığı kampanyaya göz atmak ve tüm bu fırsatlardan yararlanmak için bu bağlantıyı kullanabilir, kampanya hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Giriş seviyesinden amiral gemisine piyasada yer alan Huawei cihazları listelediğimiz yazımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için bu bağlantıyı tıklayabilir, Huawei’nin resmi sayfasında sürekli güncellenen kampanyalara ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda yer alan cihazların yanında hediye edilen ürünlere de yine bu sayfadan göz atabilirsiniz.