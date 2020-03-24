Huawei'nin Çevrimiçi Mağazası, Kampanyalarla Açıldı

Huawei, internet üzerinden ürün satın alma imkanı sunan çevrimiçi mağazasını kullanıma sundu. Açılışa özel çeşitli indirimler yapan ve kampanyalar düzenleyen Huawei, Webtekno takipçileri için de özel bir indirim uyguluyor.

Akıllı telefon sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Huawei, yeni bir girişime imza attı. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalar, Huawei'nin kendi çevrimiçi mağazasını açacağını ortaya koyuyordu. Şimdi beklenen oldu ve Huawei'nin çevrimiçi mağazası hizmete sunuldu. Bundan sonra tüketiciler, doğrudan Huawei Türkiye'nin oluşturduğu internet sitesi üzerinden Huawei ürünlerini satın alabilecekler.

Huawei'nin ürün satışı için oluşturduğu internet sitesi, açılışa özel çeşitli kampanyalarla karşımıza çıkıyor. Ayrıca Huawei, Webtekno takipçilerine özel olarak verdiği bir kodla ekstra indirim fırsatı da sunuyor. Dilerseniz hemen, Huawei'nin yeni internet sitesinin neler sunduğuna ve Webtekno'ya özel paylaşılan indirim kodunun nasıl kullanılacağına yakından bakalım.

Huawei'nin oluşturduğu ürün satış sitesine burada bulunan bağlantıyı kullanarak erişebiliyorsunuz. Eriştiğiniz internet sitesinde Huawei'nin akıllı telefonları, tabletleri, dizüstü bilgisayarları, akıllı saatleri ve aksesuarlarına erişebiliyorsunuz.

Huawei'nin çevrimiçi mağazasının etkileyici yanlarından bir tanesi de açılışa özel ek indirimler sunuyor olması. Bu sayede eğer takip ettiğiniz bir ürün bulunuyor ise, şu anda bu ürünü piyasa fiyatının biraz daha altında fiyatla alabiliyorsunuz. Ayrıca Huawei, çeşitli ürünlerin satın alınması durumunda kablosuz kulaklık gibi ürünleri ücretsiz ya da 1 TL gibi fiyatlarla hediye ediyor.

Huawei'nin ürün satış sitesinin etkileyici yanlarından bir tanesi de "Hediye Çarkı". Bu çark, satın almak istediğiniz bir ürün için ek bir indirim daha kazanmanızı sağlıyor. 29 Mart tarihine kadar faydalanabileceğiniz bu kampanyaya katılmak için Huawei'nin çevrimiçi mağazasına üye olmanız gerekiyor. Huawei'nin Hediye Çarkı kampanyası işte böyle görünüyor;

Webtekno takipçilerine özel indirim kodu ve bu kodun kullanımı

Huawei Türkiye, Webtekno ailesinin siz değerli fertleri için bir de indirim kodu hazırladı. "A200TLOFF" olarak kullanabileceğiniz bu kod, Huawei'den yapacağınız 3.000 TL'lik alışverişe 200 TL'lik net indirim ve ücretsiz kargo imkanı sağlıyor. Sadece 50 takipçimizin faydalanabileceği bu koddan faydalanabilmek için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor çünkü bu kod, 29 Mart'a kadar geçerli olacak.