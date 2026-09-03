Huawei, yeni akıllı saatleri Watch 6 ve Watch 6 Pro'yu tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatları.

Huawei, sunduğu üstün kaliteli ürünleriyle piyasadaki en iyi akıllı saat üreticilerinden biri olmayı başarmıştı. Şimdi ise şirket, giyilebilir teknoloji pazarındaki iddiasını yeni Huawei Watch 6 serisi ile sürdürecek.

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Küresel pazarda resmi olarak lansmanı yapılan seri, iki farklı boyut seçeneğinin yanı sıra seramik malzemeden üretilen Pro modeliyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Watch 5 modeline kıyasla hem tasarım hem de sağlık takip yeteneklerinde önemli güncellemeler var.

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Watch 6 serisi neler sunuyor?

Tasarım tarafında cihazın en belirgin değişimi incelen ve hafifleyen yapısı. Serinin 42 mm boyutundaki standart versiyonu, sadece 38 gram ağırlığı ve 10,2 mm kalınlığı ile Huawei'nin şimdiye kadar ürettiği en hafif akıllı saat olma unvanını taşıyor. 46 mm'lik versiyonda ise daha dayanıklı bir yapı sunmak adına paslanmaz çelik kasa tercih edilmiş. Standart seri dört farklı kaplama seçeneği, yeni Arcglow tasarımı ve kayışın bileğe daha doğal oturmasını sağlayan esnek EasyCross bağlantı yapısıyla birlikte geliyor.

Serinin en üst konumunda yer alan Watch 6 Pro modelleri ise malzeme kalitesiyle fark yaratıyor. 46 mm boyutundaki Watch 6 Pro Space Edition, altın detaylara sahip siyah seramik bir çerçeve ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Serinin en özel üyelerinden biri olan 43 mm'lik model ise Nano-Tech Seramik malzemeden üretilmiş. Şirket, bu modelin ürün gamındaki tamamen seramik ilk akıllı saat olduğunu vurguluyor.

Sağlık ve yaşam takibi tarafında Watch 6 serisi, güncellenmiş X-TAP sensör teknolojisinden güç alıyor. Watch 5 modelinde yer alan altyapının üzerine inşa edilen bu yeni sensör, takip edilen sağlık metriği sayısını 10'dan 11'e çıkarıyor. Bu ölçümler temel sağlık verilerinin yanı sıra endokrin, kardiyovasküler ve solunum sistemi sağlığı gibi kritik alanları kapsıyor. Tek bir dokunuşla tüm sağlık verilerine hızlıca göz atmayı sağlayan Health Glance özelliğinin yanına bu kez yenilenmiş bir günlük takip sistemi eklenmiş. Spor tarafında ise 100'den fazla antrenman modu sunuluyor.

Pil ömrü normal kullanımda 4.5 gün civarı, tasarruf modunda ise 7 gün vcivarı olarak açıklandı. 23 Eylül’de satışa çıkacak standart modelin 399,99 sterlinlik fiyatı var. Pro model ise 599,99 sterline satılacak.