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Tüm Gün Tansiyonunuzu Takip Edebilen Akıllı Saat Huawei Watch D3 Tanıtıldı

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Huawei, tüm gün tansiyonunuzu takip edebilecek sağlık odaklı akıllı saati Watch D3’ü tanıttı.

Tüm Gün Tansiyonunuzu Takip Edebilen Akıllı Saat Huawei Watch D3 Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Huawei, giyilebilir teknoloji konusunda en başarılı firmalardan biri konumunda. Özellikle şirketin sağlık odaklı ürünleri de büyük ilgi görüyor. Şimdi ise karşımıza yine böyle bir cihazla çıktı. Çinli firma, Huawei Watch D3 isimli akıllı saatini resmen tanıttı.

Huawei Watch D3, sağlık odaklı bir ürün olarak nitelendiriliyor. Cihaz, mm inceliğinde bir kasa yapısına ve kayışsız 40 gram ağırlığa sahip. Gerçekten hayatınızı kurtarma potansiyeline sahip özellikleri var.

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Tüm Gün Tansiyonunuzu Takip Edebilen Akıllı Saat Huawei Watch D3 Tanıtıldı
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Huawei Watch D3 neler sunuyor?

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Cihaz, tıpkı bir önceki nesil olan Watch D2 modelinde olduğu gibi kayışa entegre edilmiş şişirilebilir hava yastığı sistemi sayesinde harici bir tansiyon manşetine ihtiyaç duymadan doğrudan bilekten kan basıncı ölçümü gerçekleştirebiliyor. Ancak bu kez mühendisler, tansiyon ölçüm mekanizmasını çok daha ince ve konforlu bir gövde formuna sığdırmayı başarmış. Önceki model Watch D2'de yer alan 26.5 mm genişliğindeki hava yastıklı kayış, bu modelde biraz daha daraltılarak 25.5 mm seviyesine çekilmiş. Böylece günlük kullanımda bileği rahatsız etme oranı düşürülmüş.

Kan basıncı sistemi, yalnızca optik sensörlere güvenmek yerine fiziksel bir hava yastığı ve yüksek hassasiyetli bir sensör kombinasyonunu temel alıyor. Huawei, önceki modelde de yer alan 24 saatlik Ambulatuvar Kan Basıncı Takibi özelliğini bu modelde de koruyor. Ölçüm aralıkları ve minimum okuma sayıları konusunda Avrupa Hipertansiyon Derneği yönergelerine uyan sistem, gece uyku sırasında kullanıcıyı rahatsız etmemek adına hava yastığını çok daha sessiz bir şekilde şişiriyor.

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Huawei Watch D3 ile birlikte gelen en dikkat çekici yazılımsal yeniliklerden biri, egzersiz öncesi ve sonrası için özel olarak tasarlanan tansiyon kontrol modud. Kullanıcılar bu sayede antrenmana başlamadan önce kan basınçlarının güvenli aralıkta olup olmadığını doğrulayabiliyor ve spor bittiğinde değerlerin nasıl değiştiğini anlık olarak gözlemleyebiliyor. Sağlık takibi tarafında cihaz, tek bir dokunuşla yaklaşık bir dakika içinde 11 farklı sağlık göstergesini analiz edip raporlayabilen "Health Glance" özelliğini barındırıyor. Verileri uykudan ve günlük aktiviteden elde edilen verilerle birleştirerek anlamlı analizler sunuyor. Aileler için geliştirilen yeni özellik ise aile bireylerinin sağlık verilerini uzaktan takip edebilmeyi ve olağandışı bir durum tespit edildiğinde anlık bildirim alabilmeyi sağlıyor.

Siyah, beyaz ve altın renk seçenekleriyle gelecek Huawei Watch D3, 23 Eylül’de satışa sunulacak. Saatin fiyatı 399,99 sterlin olarak açıklandı.

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Akıllı Saat Huawei

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