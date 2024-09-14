Huawei'nin 19 Eylül'de duyuracağı "Watch GT 5" isimli akıllı saati, büyük oranda ifşa oldu. Saatin tasarımı ve pek çok özelliği ile muhtemel fiyatı da açıklanmış durumda.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, 19 Eylül'de bir lansman gerçekleştirecek ve başta "Watch GT 5" olmak üzere yepyeni ürünlerini duyuracak. Tanıtıma günler kala yaşanan yeni bir gelişme ise yaklaşmakta olan akıllı saatlerin nasıl görüneceğini ortaya koydu.

Huawei Watch GT 5'in sızdırılan orijinal görüntüleri, şirketin bu sene tasarım değişikliğine gitmeyeceğini gözler önüne seriyor. 41 mm ve 46 mm'lik versiyonlara sahip olacak akıllı saat hem kurma koluna hem de kontrol tuşuna sahip olacak akıllı saat, 41 mm'lik versiyonlarda mavi ve gold, 46 mm'lik versiyonda ise siyah renk seçeneği sunacak.

Karşınızda Huawei Watch GT 5

Sızıntı kaynağına göre Huawei'nin yeni akıllı saati, metal bir çerçeveye ve paslanmaz çelik gövdeye sahip olacak. 5 ATM su basıncına kadar dayanıklı olan saat, 41 mm'lik versiyonda 1.32 inç boyutlu ekrana ev sahipliği yapacak. 46 mm'lik versiyonda ise 1.43 inç boyutlu ekran bulunacak. Saatler, mm versiyonlarına göre sırasıyla 7 güne kadar ve 14 güne kadar kullanım imkânı sunan bataryalara sahip olacak.

100'den fazla spor modunu desteklemesi ve yerleşik GPS özelliğine sahip olması beklenen Huawei Watch GT 5, sağlık özellikleriyle de kullanıcıları memnun edecek. Bu bağlamda; Huawei'nin yeni akıllı saatlerinde TruSense sisteminin en yeni versiyonu bulunacak. Bu saatin, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve vücut sıcaklığı ölçümlerini yüksek hassasiyetle yapmasını sağlayacak. Huawei'nin yeni akıllı saati, EKG ve stres ölçümlerini sadece 60 saniyede yapabilecek.

Huawei tarafından yapılan resmî bir açıklama olmasa da Çinli sızıntı kaynaklarına göre Huawei Watch GT 5 serisi, 277 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Huawei'nin 19 Eylül'de yapacağı açıklamalar, tüm bunların netleşmesini sağlayacak.