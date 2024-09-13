Saat ve hesap makinesi deyince aklımıza gelen Casio’nun köklü bir tarihi var. Peki ne zaman ve kim tarafından kuruldu, nasıl başarı kazandı, hangi ürünlere sahip?

Geçmişten günümüze pek çok farklı ürünüyle tanınan Casio, Japon bir elektronik şirketi. Markanın tarihi ve başarı öyküsü hem teknolojik gelişmelere hem de kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt vermesiyle öne çıkıyor.

Başta teknolojiden uzak, bambaşka bir ürünle piyasada kendini gösteren Casio’nun hikâyesine daha yakından bakalım.

İlk başta bir “sigara tutucu” markasıydı.

1946 senesinde Tadao Kashio tarafından Tokyo’da kurulan Casio, “Yubiwa Pipe” isimli sigara tutucu gibi yenilikçi ürünlerle piyasaya giriş yapmıştı. Bu ürün sayesinde sigara içerken parmaklar kullanılabiliyordu.

Elektronik dünyasına girişi ise 1957 senesinde, dünyanın ilk; tamamen elektrikli hesap makinesini üretmesiyle oldu. 14 basamağa kadar toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapabilen ürünleri ile hesap makineleri için tarihi bir dönüm noktasına imzasını attı.

Daha sonra pek çok hesap makinesi üretmeye devam etti. Bu sırada Japonya’nın dışına taşarak Almanya gibi farklı ülkelerde de şubeler ve ofisler açmaya devam ediyordu. 1980 senesinde, kelimenin tam anlamıyla dijital bir devrim yaşandı.

Dokunmatik kol saati üretildi.

Casio, 1984 senesinde piyasaya sürdüğü “Casio Touch Screen” saati ile piyasaya yön verdi. Ekranın dokunmatik özelliği vardı ve kullanıcılar ekrandaki seçeneklere dokunarak saat ayarlarını yapabiliyordu. 40 sene önce çıkan bu teknoloji, günümüzdeki akıllı saatlerin tetikleyicisiydi.

1980’ler boyunca saatlerde farklı özellikler sunarak insanların ilgisini çekmeyi başardı. Mesela 1983 senesinde ortaya çıkan “G-Shock” serisi, dayanıklılığı ve direnciyle epey beğeni topladı. Hatta bu seri sayesinde dünya pazarında ve saat pazarında lider konumuna yükseldi.

1990’lı senelerde başka ürünler de üretti.

90’lı yıllarda Casio; müzik aleti, cep telefonu, dijital günlük, yazıcı, dijital kamera hatta taşınabilir televizyon gibi geniş ürün yelpazesine ulaşarak teknoloji dünyasındaki köklerini sağlamlaştırdı. Her daim kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu.

Günümüzde de Casio, teknolojik yenilikleriyle ön plana çıkan küresel bir marka olarak kendini göstermeye devam ediyor ve hesap makinelerinden saatlerine kadar pek çok ürünle günlük hayatımızda yer kaplıyor.

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