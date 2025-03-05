Xiaomi, cihazlarını en yeni yazılım sürümüne yükseltmeye devam ediyor. Şirket bugünden itibaren HyperOS 2.1 güncellemesini 7 adet telefona daha sundu.
Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcı deneyimi önemli ölçüde iyileşirken, yeni özellikler de dikkat çekici.
HyperOS 2.1 güncellemesini alan Xiaomi telefonlar
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- POCO X6 Pro 5G
- Poco F6
- Xiaomi 13 Ultra
Eğer bu telefonlardan birine sahipseniz, Ayarlar > Telefon Hakkında > HyperOS logosuna dokunun ve Güncellemeleri kontrol et seçeneğine tıklayarak en yeni yazılım güncellemesini kurmaya başlayabilirsiniz.
HyperOS 2.1 ile gelen yenilikler
HyperOS 2.1, yalnızca arayüzde değil, sistem performansında da çeşitli iyileştirmeler sunuyor.
- Daha Akıcı Animasyonlar: Kullanıcı deneyimi daha akıcı hâle getirildi.
- Bağlantısız Mod: İnternet bağlantısı olmadan sesli sohbet imkânı sunuyor.
- Geliştirilmiş Dosya Aktarımı: Cihazlar arasında daha hızlı ve sorunsuz paylaşım sağlıyor.
- Kamera Güncellemeleri: Daha iyi gece görüşü ve çeşitli görüntü iyileştirmeleri sunuluyor.
- Yeni Albüm Düzeni: Fotoğraf ve video yönetimi daha pratik hale getirildi.
- Oyun Araç Kutusu Güncellemesi: Artık bir performans panosu içeriyor ve oyun deneyimini daha üst seviyeye taşıyor.