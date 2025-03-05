Xiaomi'nin 7 adet telefonu daha merakla beklenen HyperOS 2.1 güncellemesini almaya başladı.

Xiaomi, cihazlarını en yeni yazılım sürümüne yükseltmeye devam ediyor. Şirket bugünden itibaren HyperOS 2.1 güncellemesini 7 adet telefona daha sundu.

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcı deneyimi önemli ölçüde iyileşirken, yeni özellikler de dikkat çekici.

HyperOS 2.1 güncellemesini alan Xiaomi telefonlar

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

POCO X6 Pro 5G

Poco F6

Xiaomi 13 Ultra

Eğer bu telefonlardan birine sahipseniz, Ayarlar > Telefon Hakkında > HyperOS logosuna dokunun ve Güncellemeleri kontrol et seçeneğine tıklayarak en yeni yazılım güncellemesini kurmaya başlayabilirsiniz.

HyperOS 2.1 ile gelen yenilikler

HyperOS 2.1, yalnızca arayüzde değil, sistem performansında da çeşitli iyileştirmeler sunuyor.