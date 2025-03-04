Xiaomi, MWC 2025 etkinliğinde Electric Scooter 5 Max, Buds 5 Pro (Wi-Fi), Watch S4 ve Smart Band 9 Pro gibi yeni ürünlerini duyurdu.

Xiaomi, MWC 2025’te en yeni akıllı cihazlarını tanıttı. Etkinlik kapsamında Xiaomi Electric Scooter 5 Max, Buds 5 Pro (Wi-Fi), Watch S4 ve Smart Band 9 Pro (Cream White) modelleri görücüye çıktı. Şirket, yeni ürünleriyle ses teknolojileri, giyilebilir cihazlar ve akıllı ulaşım alanlarında dikkat çeken yenilikler sundu.

Xiaomi, MWC 2025’te teknoloji sahnesine damga vurdu. Şirket, en yeni akıllı cihazlarıyla ses teknolojileri, giyilebilir cihazlar ve akıllı ulaşım alanlarında yenilikçi çözümler sundu. İşte dikkat çeken ürünler ve öne çıkan özellikleri!

Xiaomi Electric Scooter 5 Max:

Xiaomi’nin yeni elektrikli scooter modeli Electric Scooter 5 Max, konforlu bir sürüş deneyimi sunmak için geliştirildi. Ön tarafta çift hidrolik yaylı süspansiyon, arka tarafta ise çift yaylı süspansiyon bulunan araç, engebeli yollarda bile sarsıntıyı minimuma indiriyor. 1000W gücündeki motoru sayesinde 25 km/s hıza ulaşabilen scooter, akıllı enerji geri kazanımı ve eğimli yollarda otomatik park özellikleriyle hem enerji verimliliğini artırıyor hem de daha stabil bir sürüş sağlıyor.

Electric Scooter 5 Max, 60 km’ye kadar menzil sunuyor ve 3 saat içinde hızlı şarj edilebiliyor, böylece yoğun şehir içi kullanıma uygun bir alternatif haline geliyor. Gelişmiş çekiş kontrol sistemi, farklı zemin koşullarında daha dengeli bir sürüş sağlarken, otomatik ışık açma özelliği gece sürüşlerinde güvenliği artırıyor.

Xiaomi Buds 5 Pro ve Buds 5 Pro (Wi-Fi):

Xiaomi’nin yeni kablosuz kulaklıkları Buds 5 Pro ve Buds 5 Pro (Wi-Fi), Snapdragon Sound ve Qualcomm aptX Lossless desteğiyle üst düzey ses kalitesi sunuyor.

Buds 5 Pro, 48kHz/24-bit ses kalitesinde 2.1 Mbps hızında ses iletimi yapabiliyor.

Buds 5 Pro (Wi-Fi), Qualcomm XPAN teknolojisi sayesinde 96kHz/24-bit kayıpsız ses desteği sunarken, 4.2 Mbps hızında veri aktarımı gerçekleştirebiliyor.

Her iki modelde de Harman Golden Ear ekibi tarafından ayarlanmış üçlü sürücü sistemi bulunuyor. Eski modellere kıyasla daha dengeli, net ve zengin bir ses deneyimi sunuyor.

Buds 5 Pro ve Buds 5 Pro (Wi-Fi)'ın öne çıkan diğer özellikleri ise şöyle:

55dB hibrit aktif gürültü engelleme

İki cihaza aynı anda bağlanabilme

3D ses desteği

40 saat pil ömrü ve hızlı şarj

Yerleşik ses kaydı, yapay zeka destekli çeviri ve hareketle kontrol özellikleri

Xiaomi Watch S4:

Xiaomi Watch S4, 1.43 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran 466 x 466 çözünürlük, 326 ppi piksel yoğunluğu ve 1500 nit parlaklık sunarak dış ortamda da rahat görüntüleme sağlıyor.

Öne çıkan özellikler:

15 güne kadar pil ömrü ve hızlı şarj desteği

Gelişmiş sağlık sensörleri (kalp atış hızı, kan oksijen seviyesi, uyku takibi, stres ölçümü)

L1+L5 GNSS teknolojisi sayesinde hassas konum takibi

Çağrı reddetme veya bildirimleri yönetme gibi hareketle kontrol özellikleri

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Xiaomi’nin popüler akıllı bilekliği Smart Band 9 Pro, Cream White rengiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. 77% ekran-gövde oranına sahip dar çerçeveli AMOLED ekranı, 336 x 480 çözünürlüğü ve 1200 nit parlaklığıyla net ve canlı bir görüntü deneyimi sağlıyor.

Öne çıkan özellikler:

350mAh batarya ile 21 güne kadar kullanım süresi

Yerleşik GNSS ile hassas konum takibi

150+ spor modu

3D animasyonlu egzersiz rehberi

Xiaomi Smart Band 9 Pro, sunduğu gelişmiş özelliklerle özellikle spor ve sağlık odaklı kullanıcılar için ideal bir akıllı bileklik olmayı hedefliyor.

Fiyatlar ve satış durumu

Xiaomi’nin yeni cihazları, resmi satış kanalları ve yetkili perakendeciler aracılığıyla küresel pazarda satışa sunulacak. Avrupa için belirlenen fiyatlar ise şu şekilde: