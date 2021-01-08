En köklü ve popüler otomobil markalarından biri olan Hyundai, Apple'la birlikte elektrikli otomobil projesi üzerinde ön görüşmeler yapmaya başladıklarını dile getirdi. İki dev markanın Apple otomobili üzerinde mi yoksa yeni bir projede mi çalışacağı henüz bilinmiyor.

Güney Kore merkezli dev otomobil üreticisi Hyundai, Kona ve Ioniq elektrikli otomobilleri ile piyasaya giriş yapmış, elektrikli otomobil kervanına katılan bir diğer büyük isim olmuştu. Şirketin hem elektrikli otomobillere hem de yapay zekaya verdiği önem, uzun zamandır göze çarpan bir konu olmuştu.

Şirket, geçtiğimiz senelerde ABD’li robot üreticisi Boston Dynamics’in %80 hisselerini satın almıştı. Son yapılan bir açıklamayla birlikte Hyundai, Apple ile birlikte görüşmeye başladıklarını ve elektrikli otomobil projesi üzerinde çalışacaklarını dile getirdi.

Açıklamadan sonra Hyundai hisseleri %20 arttı

Apple’ın zaten halihazırda Apple Car adını verdikleri elektrikli otomobil projesi bulunuyor. Ancak birçok uzman, aracın en az 2028 yılında hazır olabileceğini açıklamıştı. Hyundai'nin Apple'la yaptığı görüşmeler Apple otomobili için mi yoksa yepyeni bir proje için mi, henüz açıklanmadı.

Hyundai, Apple ile görüştüklerini ancak henüz çok erken bir aşamada olduklarını, bu yüzden de karar verilmiş kesin bir şeyin olmadığını belirtti. İki şirket ortak bir karara henüz varamasalar da Hyundai’nin bu haberi, şirket hisselerinin %20’den fazla artış göstermesine sebep oldu.