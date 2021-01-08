Güney Kore merkezli dev otomobil üreticisi Hyundai, Kona ve Ioniq elektrikli otomobilleri ile piyasaya giriş yapmış, elektrikli otomobil kervanına katılan bir diğer büyük isim olmuştu. Şirketin hem elektrikli otomobillere hem de yapay zekaya verdiği önem, uzun zamandır göze çarpan bir konu olmuştu.
Şirket, geçtiğimiz senelerde ABD’li robot üreticisi Boston Dynamics’in %80 hisselerini satın almıştı. Son yapılan bir açıklamayla birlikte Hyundai, Apple ile birlikte görüşmeye başladıklarını ve elektrikli otomobil projesi üzerinde çalışacaklarını dile getirdi.
Açıklamadan sonra Hyundai hisseleri %20 arttı
Apple’ın zaten halihazırda Apple Car adını verdikleri elektrikli otomobil projesi bulunuyor. Ancak birçok uzman, aracın en az 2028 yılında hazır olabileceğini açıklamıştı. Hyundai'nin Apple'la yaptığı görüşmeler Apple otomobili için mi yoksa yepyeni bir proje için mi, henüz açıklanmadı.
Hyundai, Apple ile görüştüklerini ancak henüz çok erken bir aşamada olduklarını, bu yüzden de karar verilmiş kesin bir şeyin olmadığını belirtti. İki şirket ortak bir karara henüz varamasalar da Hyundai’nin bu haberi, şirket hisselerinin %20’den fazla artış göstermesine sebep oldu.