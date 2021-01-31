Hyundai, Apple'la Elektrikli Otomobil Hakkında İşbirliği Yap

Reuters kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Hyundai, marka gururunu zedelememek için ana markayı Apple'la ilişkilendirmekten uzak kalabilir. Şirketin bu nedenle Kia'yı devreye sokacağı ifade ediliyor.

Apple'ın son yıllarda bir araba geliştirdiği tüm sektör tarafından konuşulsa da Apple, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak birçok kaynak Apple'ın geliştirmeye devam ettiği otomobili hakkında bilgi paylaşmaya devam etti. Bu bilgilerden biri de Apple'ın Hyundai ile ortaklık kurmayı düşündüğüydü.

Aslında Apple'ın düşündüğü tek şirket Hyundai olmasa da en yakın olan seçenek olarak Hyundai ön planda duruyordu. Geçtiğimiz günse Hyundai hakkında oldukça ilginç bir haber paylaşıldı. Bu habere göre Hyundai, Apple'ın elektrikli otomobil projesine ortaklık yapma konusunda bazı şüphelere sahip.

Hyundai, ana markanın gururunu zedelemek istemiyor:

Reuters kaynaklarının aktardığı habere göre Hyundai yöneticileri, Apple'la nasıl bir ortaklık yapabilecekleri konusunda "kafa patlatıyorlar". Yöneticiler, bu ortaklığın nasıl olacağını ve ortaklığın mantıklı bir seçenek olup olmadığını düşünüyorlar. Koreli otomobil üreticisinin dış şirketlerle çalışma konusunda tereddüt ettiği bildirilirken şirketler arasındaki bir çatışmayı önlemek için üst düzey yöneticileri dahi değiştirebileceği söyleniyor.

Diğer iddialara göre Hyundai, temel markayı ve lüks otomotiv bölümü Genesis'i fason üretimle (bir firmanın başka bir üretici firmaya kendi talepleri doğrultusunda ürün ürettirmesi) ilişkilendirmekten kaçınmak için Kia'yı devreye sokabilir. Yani Apple, elektrikli otomobilini Kia ortaklığında üretebilir. Fakat Apple'ın Hyundai'yi istemesindeki ana sebebin ABD'de yapılacak son montaj olduğu ifade ediliyor. Aracın şasisi, aktarma organı ve diğer bileşenlerinin başka şirketlerden temin edileceği belirtiliyor.

Apple ve Hyundai tarafından konuya ilişkin bir açıklama bulunmazken ortaklığın geleceğine dair bazı tahminler yapılmaya devam ediyor. Bir tahmine göre Apple, Hyundai'nin işbirliği yapması için bazı teşvikleri masaya yatırabilir. Şirket, Hyundai'nin otonom donanım ve yazılımına erişmesinin önünü açabilir. Hatta Hyundai'ye bu teknolojiyi kullanması izni dahi verilebilir. Tabii son kararı yine Hyundai'nin vermesi gerekecek.

Apple'ın elektrikli arabası hakkında bugüne kadar öğrendiğimiz her şey: