Hyundai'den "Bu Kadarı da Pes" Dedirten Karar: Dijital Gösterge Paneli İçin Artık Ücret İsteniyor!

Hyundai, yeni modellerinde temel dijital gösterge panelini standart donanım olmaktan çıkararak opsiyonel olarak sunmaya başladı.

Otomotiv sektöründe maliyet kısıtlama adımları ve dijitalleşme hamleleri hız kesmeden devam ederken, Hyundai radikal bir karara imza attı.

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Şirket, yeni nesil multimedya altyapısıyla donattığı bazı popüler modellerinde, sürücünün tam karşısında yer alan dijital gösterge panelini standart donanım listesinden çıkardı. Artık temel sürücü ekranına sahip olmak isteyen kullanıcıların ekstra ücret ödemesi gerekiyor.

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Dijital ekran için ek ücret dönemi

Hyundai'nin Android Automotive OS tabanlı yeni multimedya sistemi Pleos Connect, amiral gemisi sedan Grandeur’un yanı sıra yeni Elantra (Kore’de Avante), elektrikli Ioniq 3 ve yeni nesil Tucson gibi modellerde kullanıma sunulmaya başlandı ancak dikkat çeken detay, araçların iç mekân mimarisindeki ince yapılı 9,9 inçlik sürücü gösterge paneli oldu.

Maliyetleri düşürme hedefiyle hareket eden şirket, Ioniq 3 ve Elantra gibi modellerin giriş versiyonlarında bu 9,9 inçlik paneli standart olarak sunmuyor. Sürücünün görüş hattında yer alan bu temel ekranı satın almak isteyen müşterilerin konfigüratör üzerinden opsiyonel olarak ekstra ödeme yapması gerekiyor. Resmî basın görsellerinde araçlar her ne kadar bu ekranla sergilense de standart donanım paketlerinde panel yer almıyor.

Hyundai'nin bu adımı şaşkınlık yaratsa da, sürücü ekranını tamamen kaldırıp tüm bilgileri yalnızca orta konsoldaki tek bir ekrana toplayan rakiplerine kıyasla müşterilere en azından bir seçenek sunması olumlu bir detay olarak değerlendiriliyor. Ayrıca marka, devasa ekranlara geçiş yaparken iklimlendirme ve temel işlevler için fiziksel kontrol düğmelerini tamamen terk etmeyerek kullanım kolaylığını korumaya devam ediyor.