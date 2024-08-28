Hyundai, geleceğe ilişkin hedeflerini açıklarken hibrit modellerinin sayısını 2 kat artıracağını duyurdu. Bu karar, elektrikli otomobillere olan talebin azalması nedeniyle geldi.

Dünya çapından otomobil devleri, son zamanlarda elektrifikasyon planlarında önemli değişikliklere gidiyorlardı. Birçok marka, elektrikli modellere olan talebin azlığı nedeniyle planlarını ertelemeye başlamıştı.

Şimdi de bu tarz bir hamle Hyundai’den geldi. Dikkat çeken Ioniq isimli elektrikli modelleriyle tanıdığımız Güney Koreli firma, elektriklilere değil, hibritlere olan yatırımını artıracağını duyurdu.

Hibrit modellerin sayısı 2’ye katlanacak

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki dönemde hibrit Hyundai modellerinin sayısı 2 kat artılacak. Şirketin şu anda piyasada 7 adet hibrit aracı bulunuyor. Önümüzdeki dönemde bu sayı, 14’e çıkmış olacak. Modellerin ne zaman geleceği belirtilmezken Kuzey Amerika’ya yoğunlaşılacağı da eklenmiş.

Hyundai CEO’su Jaehoon Chang, konuya ilişkin açıklamasında elektrikli araçlara olan talebin düşüklüğünün onları bu kararı almaya ittiğini belirtti:

“Son zamanlarda elektrikli araçlara geçiş hızı yavaşlamış durumda. Bu nedenle de hibrit modellere olan talep artıyor ve hibritler içten yanmalı motorlara bir alternatif olmaktan ziyade temel seçenek hâline geliyor.”

Hibrit araçların kârı benzinlilere yaklaştı, elektriklilerde %25 düşüş görüldü.

Otomobil üreticisi, ABD’nin Georgia eyaletinde kurduğu yeni fabrikasında elektrikli araçların yanı sıra hibrit otomobil üretimi yapacağını belirtti. Geçen ay hibrit modellerin kârlılığının benzinli otomobillere yaklaştığı açıklanırken yılın 2. çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine göre elektrikli araç satışlarının %25 düştüğü eklendi.

Hyundai, 2030’a kadar küresel satışlarını %30 artırmayı planlıyor

Bunlar dışında şirketin gelecek hedeflerine ilişkin de bilgiler paylaşıldı. Otomobil devi, 2030’a kadar yıllık küresel satışlarını %30 oranında artırarak 5,55 milyon araca çıkarmayı planlıyor. Talebin fazla olduğu hibritlere olan yatırım da bu hedefin bir parçası.

Son olarak şirket, 3 milyar dolarlık hisse geri alımı da yapacağını açıkladı. Hisse geri alımı , bir şirketin açık piyasadan veya hissedarlardan kendi hisselerini alması anlamına geliyor. Şirketler, bu stratejiyi mevcut hisse sayısını azaltmak ve hissedarlar için kalan hisselerin değerini artırmak için kullanıyor. Ayrıca hisse başı kazancı da artırabiliyor. Tüm bu açıklamaların ardından hissesinde %5’e varan oranda artış yaşandı.