Hyundai i20 Fiyat Listesi ve Dikkat Çeken Özellikleri

Hyundai, önümüzdeki aylarda i20 model aracını Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada piyasa sürmeye hazırlanıyor. Tasarımından teknik özelliklerine kadar incelediğimiz Hyundai i20'ye bir de siz göz atın istedik.

Hyundai, Türkiye’de ve aslında bütün dünyada yoğun ilgi gören bir otomobil üreticisi. Markanın üretmiş olduğu Hyundai i20, B segmentinde en çok tercih edilen araçlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Hem teknik hem de görünüş olarak yenilenen Hyundai i20, önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak. Araç piyasaya çıkmadan önce hangi özelliklere sahip, bünyesinde hangi donanımları bulunduruyor ve sahip olduğu motorlar neler yakından bakalım. Keyifli okumalar dileriz.

Tasarım

Dış tasarım

Hyundai i20 araçların son derece ilgi çekici ve sportif bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyoruz. Ön tarafta bulunan geniş altıgen ızgara, kaput ve farlarla birleşince çok daha geniş bir görüntü ortaya çıkmış. Hyundai i20 daha keskin hatlara sahip ve bu da arabaya son derece sert ve sportif bir görünüm kazandırmış.

Arabanın arka tarafında bulunan far grupları, uçtan uca birleşmiş ve bu da arabanın rakiplerinden çok daha farklı bir görünüm kazanmasını sağlamış. Stop lambaları diğer farlarla birleşmekle kalmıyor aynı zamanda aracın benzin deposuna doğru uzanıyor.

Hyundai, yeni i20’leri önceki modellere göre daha geniş ve uzun olacak şekilde tasarlamış. Araba, önceki modellerine göre 30 mm daha geniş ve 5 mm daha uzun. Aracın dingil aralığı da 10 mm artırılmış. i20’nin tam ölçülerini vermek gerekirse aracın uzunluğu 4040 mm, genişliği 1750 mm ve dingil aralığı ise 2580 mm. Aracın bagaj kapasitesi ise tam 351 litre.

Hyundai, araçta bulunan sürücülerin ve yolcuların mahremiyetini düşünerek yan camları biraz daha karartmış. Karartılan camlar yasalar gereği simsiyah bir görüntü sağlamasa da, her şeyin apaçık bir şekilde belli olmaması güzel bir avantaj.

İç tasarım

Hyundai i20’nin iç tasarımının da son derece şık ve kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Aracın içerisine ilk bakışta sürücü tarafından başlayıp yolcu koltuğunun bitimine kadar uzanan ön havalandırma sistemleri, tıpkı kaputtaki ızgara gibi araca son derece geniş ve ferah bir hava kazandırmış.

Aracın her yerinde yumuşak plastik kullanılmış. Sert plastik kullanımı ucuz durduğu için büyük eleştirilere yol açacağından Hyundai akıllılık etmiş ve daha kaliteli plastik kullanmayı tercih etmiş. Araçtaki koltuklarda standart olarak kumaş döşemeler kullanılmış. Koltuklarda Knit ve Woven GLS olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.

Multimedya sistemi

Aracın içerisinde tüm paketlerde standart olarak sunulan 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Bu sistemin içerisinde artık tüm yeni model araçlarda görmeye başladığımız Apple CarPlay ve Android Auto özelliği bulunuyor. Hyundai, kullanıcılara bir de opsiyonel olarak tercih edebilecekleri 10.25 inçlik multimedya ekranı da sunuyor.

Güvenlik

Şerit takip asistanı

Şerit takip asistanının artık her arabada görmemiz gereken bir güvenlik önlemi olduğunu düşünüyoruz. Bu özelliğin Hyundai i20 araçlarda standart olarak değilde sadece SE paketlerinde sunulması sanki biraz yanlış bir hamle olmuş.

SE paketlerinde, ön camın üstüne monte edilen kamera sayesinde araç şeridin düzgün bir şekilde takip edilip edilmediğini kontrol ediyor ve araç sinyal vermeden şeritten ayrılırsa sürücüye sesli ve görsel olarak bir uyarıda bulunuyor.

ESP ve VSM

Aracın içerisinde fren performansını optimum seviyeye getirmek için ESP sistemi bulunuyor. ESP, tork gücünü ve arabanın hızını dikkate alarak her bir tekerleğe doğru oranlarla fren kuvveti dağıtıyor.

ESP artık her araçta olsa da VSM yani Araç Stabilite Yönetim Sistemi her arabada bulunmuyor. VSM, farklı yüzeyleri algılayabilen ve ani fren ve direksiyon kırma gibi durumlarda aracın yönünü belirleyerek sürüşü güvenli hale getiren bir sistem.

Uzaktan kumandalı akıllı camlar

Camları tek tuşla indirip kaldırabilmenin artık farklı bir özellik olmadığını biliyoruz. Ancak Hyundai i20, SE donanım paketlerinde tek bir dokunuşla camı açıp kapatma ve camda sürücünün eli gibi bir engel algıladığında kapatma işlemini durdurma özelliklerine sahip.

Ek özellikler

Panoramik cam tavan

Hyundai i20 Premimum SE paketlerinde hem sürücüye hem de yolculara daha geniş ve ferah bir yol deneyimi yaşatmak için panoramik cam tavan bulunuyor. Panoramik cam tavan özelliği artık ekstra bir özellik olarak sunulmasa da B segmenti bir araba için bunun Premium bir özellik olarak tanıtılması açıkçası bizleri şaşırtmadı.

Isıtmalı koltuk ve direksiyon

Hyundai, yine çok da farklı bir özellik olmayan ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon sistemini sadece Premium SE paketlerinde kullanmış. Adından da anlaşılacağı üzere bu sistem, kış aylarında hem sürücüyü hem de sürücünün yanında bulunan yolcuyu üşütmemek için tasarlanmış.

Yağmur sensörü

Hyundai i20’nin Nav ve Premium SE modellerinde otomatik yağmur sensörü bulunuyor. Genellikle ön camın üst kısmına yerleştirilen bu sensör, yağmuru algıladığı zaman yağmurun hızına göre silecekleri otomatik olarak çalıştırıp ayarlıyor.

Hyundai i20 performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Hyundai i20, karşımıza üç farklı motor seçeneğiyle çıkıyor. Her üç modeli de önden çekişli olarak piyasaya sunulacak. Tanıtım amaçlı sürüş testine çıkan çoğu kişi, aracın son derece sessiz olduğunu belirtiyor. Bu da i20’nin hem güçlü bir yalıtıma hem de motorla son derece uyumlu çalışan şanzımana sahip olduğunu gösteriyor.

Motor seçeneklerinin arasında bir de yarı benzin yarı elektrikle çalışan hibrit motor bulunuyor. Dilerseniz Hyundai i20’nin motorlarına ve yakıt tüketimlerine daha yakından bakalım.

Hyundai i20 1.2 MPI

Motor: 4 silindirli 1197 cc atmosferik motor

Şanzıman: 5 ileri manuel şanzıman

Beygir gücü: 84 hp

Maksimum tork: 118 Nm

Hyundai i20 1.0 T-GDI

Motor: 3 silindirli 999 cc turbo motor

Şanzıman: 6 ileri manuel şanzıman / 7 ileri otomatik DCT şanzıman

Beygir gücü: 100 hp

Maksimum tork: 172 Nm

Hyundai i20 1.0 T-GDI (48 V)

Motor: 3 silindirli 999 cc turbo motor

Şanzıman: 6 ileri manuel şanzıman / 7 ileri otomatik DCT şanzıman

Beygir gücü: 120 hp

Maksimum tork: 200 Nm

Hyundai i20 henüz piyasaya çıkmadığı için yakıt tüketimi hakkında belirtilen bir oran yok. Şirket her ne kadar ilerleyen günlerde kendi deneyimlediği verileri paylaşacak olsa da, asıl doğru veriler aracın gerçek kullanıcılarından gelecektir.

Hyundai i20 fiyatı:

Hyundai i20, önümüzdeki Eylül ayında Avrupa'da, Ekim ayının ortalarında ise Türkiye’de satışa sunulacak. Bu yüzden aracın Avrupa fiyatı şimdiden belli olsa da Türkiye fiyat listesi henüz belli değil.

Hyundai i20’nin rakipleri arasında Wolksvagen Polo, Ford Fiesta ve Toyota Yaris bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV zammını ve rakip araçların fiyat listelerini göz önünde bulundurduğumuzda, Hyundai i20’nin başlangıç fiyatının en az 160.000 TL olacağını düşünüyoruz.

Hyundai i20’nin sahip olduğu donanımlar ve teknik özellikleri birlikte inceledik. Araç, B segmentinde olmasına rağmen yüksek donanım paketlerinde güzel özellikler sunuyor ancan Türkiye şartlarında B segmentindeki bir aracın yüksek donanımlı paketi satın alınır mı, bilemiyoruz. Yeni Hyundai i20 hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağız.