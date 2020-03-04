Hyundai i 20'nin tanıtım videosunda, otomobilin daha performanslı modeli olan i20 N de ortaya çıktı. i20 N'nin standart modele göre daha hareketli, spor bir tasarımla karşımıza çıkması bekleniyor.

Hyundai, geçtiğimiz haftalarda yeni i20'yi tanıttı ve otomobili Prophecy konsepti ile birlikte Cenevre Otomobil Fuarı'da göstermeyi planlıyordu. Ancak fuar, Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi. Ancak Hyundai yeni i20 için yayınladığı bir videoda otomobilin spor versiyonu hakkında da ipucu vererek sürpriz yaptı.

Hyundai'nin resmi YouTube kanallarında paylaştığı videoda i20'nin tasarım ayrıntıları gösteriliyor. Ardından videonun sonunda i20'nin performanslı, spor versiyonu i20 N olduğu düşünülen otomobil gölgelerin içinden karşımıza çıkıyor.

Yan profilden gösterilen otomobilin standart i20'den farklı bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Tekerleklerinin daha farklı ve daha büyük olduğu göze çarpıyor. Kaputu biraz daha uzun görünüyor ve içinde daha güçlü bir motor barındırması olası. Ayrıca arkadaki tavan spoylerı, normal versiyondan daha büyük.

Hyundai, i20 N modeliyle Ford Fiesta ST, Volkswagen Polo GTI ve Toyota GR Yaris gibi rakiplerle rekabete girmeyi hedefliyor. Markanın en üst düzey motoru sadece 118 beygir gücüne sahip, turboşarjlı, 1.0 litrelik benzinli, üç pistonlu bir donanıma sahip. Ancak i20 N, rekabet edebilmek için ekstra bir silindirle yaklaşık 200 hp'lik bir motora sahip olabilir.

i20 N, bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülecek. Hyundai, yeni nesil Tucson N'nin ardından i20 N ile performans otomobili portföyünü genişletecek.

Hyundai i20 tanıtım videosu: