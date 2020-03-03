Hyundai, konsept aracı Prophecy'yi otomobil tutkunlarının beğenisine sundu. Lansmanı internet üzerinden yapılan model, 'joystick ile kontrol sunan elektrikli araç' olarak öne çıkıyor.

Elektrikli araç dünyasına, her geçen gün daha cesur tasarımlar ekleniyor. Bunlardan birine de Hyundai imza attı. Firmanın son konseptinin, geleceğin elektrikli araçları için benzersiz bir tasarım ortaya koyma fikriyle oluşturulduğu görülüyor.

Güney Kore merkezli Hyundai, Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarmayı planladığı Prophecy elektrikli konsept otomobilini internet üzerinden tanıttı. Gelin aracın detaylarına daha yakından bakalım.

Hyundai'den yeni elektrikli konsept otomobil: Prophecy ​

Tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken model, bazı kişilerin “Porsche 911’den izler taşıyor” yorumları yapmasına neden oldu. Kavisli ve fütüristik hatlara sahip olan otomobilin siyah renkli versiyonundan fotoğraflar paylaşıldı.

Prophecy, tasarımıyla dikkat çekiyor:

Prophecy’nin iç mekânında direksiyon yerine joystick kullanılmış. Her ne kadar iç tasarıma ait görseller olmasa da aracın kontrolü, otonom sürüş kapsamında joystick ile yapılacak.

Araç içindeki hacim artırılarak bir yaşam alanı sunulması hedefleniyor. Yeniden dış tasarıma gelecek olursak otomobilin her noktası kıvrımlı ve bu tasarım oldukça şık duruyor. Arka kısmında bir rüzgârlık taşıyan otomobilin arka far tasarımında da oldukça göz alıcı bir işe imza atılmış.

Direksiyon yerine joystick:

Aracın en göze çarpan kısımlarından biri de pikselli far tasarımı. Söz konusu tasarım, “Bir bilim kurgu eserinden esinlenilmiş” yorumlarını beraberinde getirdi. Hyundai’nin bu özel tasarım ögesini gelecekteki arabalarında kullanmayı taahhüt ettiğini de belirtelim. Bahsi geçen joystick, direksiyon simidinin yerini alırken ön panelin üst kısmında da ekran bulunuyor.

Hyundai, elektrikli araçlarda çığır açabilir:

Daha geniş bir iç alana sahip olan aracın koltuklarında yeşil tonda ekoseli tasarım tercih edilmiş. Prophecy’nin elektrikli olmasının dışında güç üretme ve aktarma aksamı hakkında bir bilgiye henüz sahip değiliz.

Şimdilik bu detayın pek de önemi yok zira bu tasarım çalışması bize Hyundai'nin gelecekteki elektrikli araçları nasıl dizayn edeceği hakkında fikir veriyor. Hyundai Prophecy konsepti ile ilgili yeni detaylar gelmeye başladıkça buradan sizlerle paylaşacağız.