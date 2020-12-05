Yeni Hyundai i30: Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de satışı durdurulan Hyundai i30, yeni makyaj görmüş haliyle Avrupa'da satışa sunuldu. Hyundai i30'un sahip olduğu özellikleri ve yurtdışı fiyat listesini aracın meraklılarıyla paylaşmak istedik.

2014 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Hyundai i30, geçtiğimiz 2019 yılında beklenmedik bir şekilde satıştan kaldırılmıştı. Modelin Türkiye’den çekilmesinin ardında yatan en büyük sebep, ülkemizde uygulanan vergilerin de etkisiyle modelin beklenen satış rakamlarına ulaşamamış olmasıydı.

Hyundai i30, Türkiye’de artık satılmasa da 2020 - 2021 modelleri Avrupa’da satışa sunuldu. Sadece Avrupa’da desek de Hyundai i30’un Amerika’da Elantra Coupe adı altında satıldığını da belirtelim. Her ne kadar satın alamasak da Hyundai i30’un sahip olduğu özelliklere ve yurtdışı fiyatlarına bir göz atmak istedik.

Tasarım

Dış tasarım

Yeni Hyundai i30, kendi çizgilerinden ödün vermeyecek şekilde biraz makyaj görmüş. Yeniden tasarlanan ön ızgara, i30’un en dikkat çekici özelliklerinden birisi olmuş. Açıkçası i30’da kullanılan tüm detaylar biraz keskin hatlara sahip. Üçgen yapılı ön ızgara ve bu görünüme eşlik eden üçgen far grubu, aracın biraz sportif biraz da sert bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Ön ızgaranın N-Line ve normal versiyonlarda iki farklı seçeneklerde kullanıldığını da belirtmekte fayda var.

Aslında i30’da yapılan bütün değişiklik aracın sadece ön ve arka kısmına uygulanmış. Araca yandan baktığımız zaman yeni i30’un önceki nesillerine göre pek de farklılık göstermediğini düşünüyoruz. Aracın arkası ise şaşırtıcı bir şekilde aerodinamik performansını arttırmak için yeniden düzenlenmiş.

Hyundai, difüzörlü tampon kullanarak aracın hem aerodinamik hem de sürüş performansını arttırmak istemiş. Tamponda kullanılan siyah plastik detaylar ve çift egzoz çıkışıyla araç her ne kadar daha sportif bir görünüm elde etmeyi hedeflese de o siyah detayların arabanın sanki tamamlanmamış gibi yansıttığını düşünüyoruz.

İç tasarım

Aracın içine baktığımızda dış tasarımda yapılan makyajın iç kısımlarda uygulanmadığını görüyoruz. i30, iç mekanda önceki nesilleri ile neredeyse tıpatıp aynı. Aracı deneyimleyebileceğiz bir fırsat olmadığı için araç içerisinde kullanılan plastiğin kalitesinini de bilemiyoruz. Ancak Hyundai’nin i30’u tekrar hayata döndürme çabalarını düşündüğümüz zaman müşteriyi özel hissettirmek için yumuşak plastik kullanmış olması son derece olası.

Koltuk döşemelerinde müşterinin isteğine göre siyah, gri ve bej olmak üzere 3 farklı renkte kumaş seçenekleri bulunuyor. Bu renkler aynı zamanda gövdede kullanabiliyor ve hem gövdeyi hem de koltukları aynı renk yaptığınız zaman ortaya son derece uyumlu bir tasarım ortaya çıkıyor.

Teknolojik özellikler

Multimedya ekranı

Yeni Hyundai i30, 10,25 inç boyutlarında yarı dokunmatik bir multimedya ekranına sahip. Açıkçası aynı segmentte bulunan diğer rakipleri full dokunmatik multimedya ekranlarına sahipken i30’un hala neden analog düğme kullanma isteği devam ediyor gerçekten merak uyandırıcı.

Yeni Hyundai i30, aynı zamanda multimedya ekranı üzerinden Apple CarPlay ve Android Auto gibi akıllı telefonlarınızı arabanızla eşleştirebileceğiniz donanımı da standart olarak sunuyor.

Hyundai Bluelink

Araç, Hyundai Bluelink olarak adlandırılan ve telefonunuzun ekranını multimedya ekranına yansıtmanıza olanak sağlayan bir özelliğe sahip. Sadece 2020 - 2021 modellerinden itibaren kullanılabilecek olan bu özellik, ilk 4 yıl ücretsiz olarak sunulacak ve daha sonrasında ücretli bir seçenek haline gelecek.

Güvenlik

Çapraz trafik uyarı sistemi

Yeni Hyundai i30 geri vitese alındığı zaman arka taraftan gelen bir başka araç algıladığında sürücüyü görsel olarak uyarıyor. Bu sistemin özellikle AVM otoparkları gibi kalabalık alanlarda son derece işe yaradığını söylemekte fayda var.

Kör nokta uyarı sistemi

Hyundai i30, arka tamponda konumlandırılmış sensörler sayesinde kör noktada bir araç algıladığı anda sürücüyü sağ ve sol aynalardan uyarıyor. Sürücü bu uyarıyı görmez ve o şeride doğru sinyal verirse sistem bu sefer sesli olarak sürücüyü uyarmaya başlıyor.

Otonom acil durum freni

Aracın ön tamponuna yerleştirilen kamera ve radar sensörleri, sürekli olarak aracın önünü tarayarak başka bir araç ya da yaya olup olmadığını tespit edebiliyor. Olası bir durumda sürücüyü uyaran bu özellik, sürücünün uyarıları dikkate almadığı durumlarda lastiklere fren uygulayarak çarpışma riskini en aza indirmek için tasarlanmış.

Adaptif hız kontrolü

Birçok arabada standart olarak karşımıza çıkan adaptif hız kontrolü, öndeki araçla takip mesafesini ayarlayarak hızı otomatik olarak arttırabilir ya da düşürebilir. Trafikte de son derece işe yarayan bir özellik olan hız kontrolü, sürücü belirli bir mesafe belirlediği takdirde motoru otomatik olarak durdurup yeniden başlatma özelliğine de sahip.

Hyundai i30 motorları ve performansı

Yeni Hyundai i30, iki benzin ve bir dizel olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Yakıt tüketim performansı yükseltmek isteyen şirket, hem benzin hem de dizel motor seçeneklerinde 48 V hafif hibrit sistemli motor opsiyonunu da sunuyor. Ayrıca Hyundai i30'da istediğiniz motorda otomatik veya manuel şanzıman seçenekleri de bulunuyor. Dilerseniz motorların performansına daha yakından bakalım.

1.0 TGD-i 7 ileri otomatik

Motor tipi: 3 silindir benzinli

Beygir: 120 hp

Maksimum hız: 196 km

0-100 km hızlanma: 11,2 saniye

1.5 TGD-i 7 ileri otomatik

Motor tipi: 4 silindir benzinli

Beygir: 159 hp

Maksimum hız: 210 km

0-100 km hızlanma: 8,6 saniye

1.6 CRDi 7 ileri otomatik

Motor tipi: 4 silindir dizel

Beygir: 136 hp

Maksimum hız: 200 km

0-100 km hızlanma: 9,9 saniye

Hyundai i30 fiyat listesi (Şimdilik sadece Birleşik Krallık için geçerli)

SE Connect 1.0 T-GDi 120PS Benzinli Manuel 20,695.00 £

SE Connect 1.0 T-GDi 120PS Benzinli Otomatik 21,895.00 £

SE Connect 1.6 CRDi 136PS Dizel Manuel 22,495.00 £

SE Connect 1.6 CRDi 136PS Dizel Otomatik 23,695.00 £

N Line 1.5 T-GDi 159PS Benzinli Manuel 24,695.00 £

N Line 1.5 T-GDi 159PS Benzinli Dizel 25,895.00 £

Premium 1.0 T-GDi 120PS Benzinli Manuel 23,695.00 £

Premium 1.0 T-GDi 120PS Benzinli Dizel 24,895.00 £

Premium 1.6 CRDi 136PS Dizel Manuel 25,495.00 £

Premium 1.6 CRDi 136PS Dizel Otomatik 26,695.00 £

Hyundai i30’un sahip olduğu özelliklere ve Birleşik Krallık’ta yayınlanan fiyat listesine birlikte göz attık. i30’un Türkiye’de satışa sunulmadığını daha önce de belirtmiştik. Hyundai i20’nin en düşük paketinin 166.000 TL olduğunu göz önünde bulundurduğumuz zaman i30 Türkiye’ye gelse yüksek olasılıkla en düşük 220.000 TL’den satışa sunulurdu gibi duruyor. Yeni Hyundai i30 hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyor olacağız.