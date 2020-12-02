Hyundai, pek çok farklı segmentteki otomobilde kullanılabilecek, tek şarjla 500 kilometrenin üzerinde menzil gibi dikkat çekici özelliklere sahip yeni elektrikli araç platformunu tanıttı.

Hyundai, Kia ve Genesis markalarının çatı şirketi olan Hyundai Motor Group, yeni elektrikli araç platformu Electric - Global Modular Platform’u (E-GMP) resmen duyurdu. 2021 itibarıyla HMG çatısı altında üretilen otomobillerde kullanılmaya başlanacak olan platform, 2025 yılına kadar 23 farklı otomobilde kendine yer bulacak ve 2025’e kadar E-GMP’li araçların toplam satışının 1 milyona ulaşması bekleniyor.

Hyundai Motor Group’un açıklamalarıan göre E-GMP, sedanlardan crossover araçlara ve SUV’lere kadarpek çok farklı araç tipinde kullanılabilecek esnek, geliştirilebilir bir mimariye sahip. Daha da önemlisi E-GMP, hem ana akım modellerde hem de özel üretim yüksek performanslı modellerde kullanılabilecek.

Hyundai E-GMP kullanan tüm araçlar teoride 0'dan 100 km/s hıza 3,5 saniyenin altında çıkabilecek

E-GMP’nin modüler, standart ve geniş kapsamlı olması için üzerinde çok fazla çalıştıklarını ifade eden Hyundai, en azından teoride elektrikli araç geliştirme sürecini ve maliyetlerini azaltacağının öngörüldüğünü ifade etti. Planın “mükemmel sürüş ve olağanüstü verimlilik” olduğunu ifade eden Hyundai, yeni platform sayesinde sürücü ve yolcular için daha geniş bir iç mekan sunmanın mümkün olacağını belirtti.

Yeni Hyundai E-GMP’ye sahip olan otomobillerin sahip olacağı özellikler arasında;

WLTP ile tek şarj ile 500 kilometrenin üzerinde menzil,

0-100 km/s hızlanmayı 3,5 saniyeden kısa sürede tamamlama,

260 km/s maksimum hız,

350 kW'da 18 dakikada yüzde 80 şarj bulunuyor.

Tahmin edebileceğini gibi tüm modeller en yüksek değerleri sunacak şekilde maksimize edilmeyecek. Ancak E-GMP’nin en azından potansiyelinin bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz.

Hyundai'ın E-GMP için paylaştığı video