Hyundai'dan Geleceğe Dönüş Filminden Çıkmış Gibi Görünen Fütüristik Tasarımlı Konsept Otomobil: OBSIDIAN

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Hyundai ile Almanya'daki tasarımcılar, OBSIDIAN isimli bir konsept otomobil oluşturdular. Elektrikli sedan olarak karşımıza çıkan konsept tasarım, fütüristik tasarımıyla tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, Almanya'da hizmet vermekte olan Münih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde eğitim gören tasarım öğrencileriyle ilginç bir projeye imza attı. Ekipler, bu proje kapsamında "OBSIDIAN" olarak isimlendirilen bir konsept otomobil ürettiler. Elektrikli sedan olarak karşımıza çıkan Hyundai OBSIDIAN, dikkat çekici bir tasarıma sahip.

Hyundai OBSIDIAN konsepti, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünüyor. Bu bağlamda; aracın ön kısmında Hyundai'ın farklı otomobillerinde de kullandığı küçük kare şeklindeki aydınlatma tasarımı kullanıldı. Arka kısımda ise yine bu tasarım dilinin benimsendiğini görüyoruz. Hem ön hem de arka kısımda oldukça sert hatlara sahip olan otomobil, agresif duruşlu otomobilleri seven tüketicileri kendine hayran bırakacak türden.

Karşınızda Hyundai OBSIDIAN

Hyundai OBSIDIAN

Hyundai, OBSIDIAN konseptine ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı. Yani bu otomobilin bir gün seri üretime girip girmeyeceğine dair bir şey söyleyemiyoruz. Ancak firmanın bu tür konseptleri sık sık tasarladığını zaten biliyoruz. Bunlar genelde tek seferlik otomobiller olarak kayıtlara geçiyorlar. 

Hyundai konsept otomobil

Tasarımcılar, OBSIDIAN konseptinin iç tasarımına ilişkin herhangi bir şey söylemediler. Ancak bu otomobilin iç tasarımı, tıpkı dış tasarımı gibi oldukça fütüristik bir yapıya sahiptir. En azından tasarımcıların böyle hayal ettiklerini düşünüyoruz.

Hyundai konsept otomobil

Hyundai OBSIDIAN'ın tasarımını nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...
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Kaynak : https://electrek.co/2025/05/26/hyundai-obsidian-concept-pushes-the-envelope-of-sedan-styling/
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