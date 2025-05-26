Tesla, ABD'de Cybertruck modelleri için takas programı başlattı. Bu şekilde kullanıcılar, direkt araçlarını getirip şirkete satabileceklerdi. Ancak gelen bilgilere göre şirketin yaptığı teklifler, araçların değerlerinin çok altında olduğunu gösterdi.

Tesla, sıra dışı tasarıma sahip tamamen elektrikli kamyoneti Cybertruck’ı 2023 yılının sonlarına doğru Kuzey Amerika’da resmen satışa çıkarmıştı. Model, satışlarda öyle inanılmaz performans göstermese de ilgi görüyordu. Şimdi ise şirketten Cybertruck modelleri konusunda yeni bir hamle geldi.

Otomobil devi, ABD’de Cybertruck sahipleri için bir takas programı başlattı. Yani kullanıcılar, gelip araçlarını direkt Tesla’da takas için kullanabilecekler. Önceden satış için diğer şirketlere gitmek veya direkt olarak kendileri satmaları gerekiyordu. Tesla, bu durumu ortadan kaldırmak için böyle bir program başlattı.

Tesla takas programında araçların değeri %45’e varan oranda değer kaybı yaşadı

Ancak Tesla’nın programı, pek de araç sahiplerinin istediği gibi gitmedi. Öyle ki Tesla’sını takas programı ile satmak isteyen kullanıcılar, araçlarının değerinin inanılmaz derecede düştüğünü gözlemledi. Şimdiye kadar paylaşılan verilere göre bazı araçlarda %45’lere kadar varan oranda değer kaybı yaşandı.

Business Insider, geçtiğimiz günlerde Tesla’nın bu programına katılan bir Cybertruck sahibiyle görüştü. Bu kişi, 2024 model 31 bin km’deki AWD Cybertruck modelini tamı tamına 100.000 dolara satın almıştı. Ancak Tesla, takas programında bu araca 63.100 dolar teklif etti. Yani orijinal değerinden %36,9 oranında daha düşük. Eylülde satın alan ve 127 bin dolar ödeyen bir başka kişiye ise 78.200 dolar teklif edildi. Bu da 8 aylık bir süreçte %38 civarı değer kaybı demek.

Takas programlarında zaten özel satışlara göre genel anlamda çok daha düşük fiyatlar veriliyor. Ancak bu kadar para verdikleri arabalarına böyle düşük fiyat teklif edilmesi Cybertruck sahiplerini bir hayli kızdırmış durumda. Muhtemelen çoğu Tesla yerine kendi kendine satmayı tercih edecek.