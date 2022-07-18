Hyundai Stargazer Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Hyundai, yeni minivan modeli Stargazer'ı tanıttı. Fütüristik tasarımıyla dikkat çeken araç, piyasaya sürüldüğü ülkelerde uygun fiyatlı aracın arasında yer alması bekleniyor. Stargazer'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, düzenlediği bir etkinlikte yeni minivan modeli Stargazer'ı tanıttı. Dikkat çeken bir tasarıma sahip olan Stargazer, geniş iç hacmi ve pek çok ülke için makul sayılabilecek fiyatı ile ön plana çıkıyor. 2023 model Stargazer'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Hyundai'ın yeni minivan modeli, iki parçalı far tasarımı ile geliyor. Üst kısımda yer alan incecik LED aydınlatma, ızgaraya gömülü farlarla destekleniyor. Şerit LED aydınlatma, Stargazer'ın arka kısmında da kullanılıyor ve oluşturulan tasarım, aracı oldukça fütüristik gösteriyor.

Karşınızda Hyundai Stargazer

Stargazer'ın iç kısmı ise adeta bir ev salonu. Üç sıra koltuk yapısına sahip olan minivan, ikinci sırada bardak tutucusu olan masalara da sahip. Sürücü konsoluna baktığımızda ise 4.2 inç dijital gösterge ekranı ve 8 inç bilgi-eğlence ekranı ile karşılaşıyoruz. İkinci sıradaki yolcular için iki adet USB şarj girişi sunan mühendisler, şoför bölümünde kablosuz şarj pedi de tercih etmiş durumdalar. Bölgesel ısıtma ve soğutma yapan dijital klima ile ambiyans aydınlatma da iç tasarımdaki detaylar arasında.

Hyundai'ın minivanı, 1.5 litrelik atmosferik benzinli motora sahip olarak tanıtıldı. 115 beygir güç sunan ve 145 Nm tork değerine sahip olan bu motor, altı vitesli düz şanzıman veya otomatik CVT ile tercih edilebiliyor. Başlangıç seviye Stargazer'da 15 inç, üst donanım paketlerinde ise 16 inç jant bulunduğunu belirtelim.

Stargazer'ın geniş bir hacme sahip olduğunu söylemiştik. Bu bağlamda; aracın üçüncü sırasının arkasında bile 200 litrelik bagaj alanı bulunuyor. En arka sıradaki koltuklar katlandığında ise 585 litrelik bagaj hacmi ile karşılaşıyoruz ki bu rakamlar hiç de fena değil.

Hyundai tarafından yapılan açıklamalara göre Stargazer, 17.100 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.