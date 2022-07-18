2023 Kia Xceed Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Kia, 2023 model Xceed'i tanıttı. Ufak tefek tasarım değişiklikleri alan crossover, teknolojik yenilikleri ve fişli hibrit motor seçeneği ile tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Xceed, Eylül 2022'de piyasaya sürülecek.

Hyundai bünyesinde çalışmalarını sürdüren Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, düzenlediği bir etkinlikte yenilediği crossover modeli Xceed'i tanıttı. Dış tasarımdan ziyade iç kısma ve teknik detaylara odaklanan Kia mühendisleri, yaptıkları çalışmalar ile Xceed'i segmentindeki en popüler araçlardan bir tanesi haline getirecek gibi görünüyor.

Kia Xceed'in dış tasarımına baktığımızda, mevcut versiyona kıyasla ufak tefek değişiklikler görüyoruz. Aracın ızgarasına ufak dokunuşlar yapan arka kısımda ise hiçbir değişiklik yapmadılar. "GT-Line" isimli yeni bir donanım paketine sahip olan Xceed, bu donanım paketinde 18 inç jantlarla satışa sunulacak.

Karşınızda Kia Xceed

Kia Xceed'in iç kısmına baktığımızda, butonlarla dolu direksiyonun arkasındaki tam hayalet gösterge ekranını görüyoruz. Tüketiciler, 10,25 inç büyüklüğündeki bilgi-eğlence ekranını standart olarak alıyorlar. Bu ekran, Google ve Apple'ın otomobil arayüzleri ile kullanılabiliyor. Üstelik dileyen tüketiciler, bu araçta aynı anda iki telefonu kullanabiliyorlar. Dijital klima ile klasik bir tasarıma sahip olan vites topuzu da Kia Xceed'in iç tasarım detayları arasında yer alıyor.

2023 model Kia Xceed, teknolojik özellikleri ile dikkat çeken bir crossover. Öyle ki bu araçta adaptif klima kontrolü, şerit takip sistemi, uzun far asistanı ve kör nokta çarpışma engelleme sistemi gibi özellikler yer alıyor.

Kia'nın yenilediği crossover, sahip olduğu motor seçenekleri ile de tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Zira bu otomobil, farklı ülke pazarlarında farklı motor seçeneklerine sahip olacak. Örneğin bazı tüketiciler, Xceed'i 1.0 litrelik 118 beygir gücü ve 172 Nm tork değeri sunan bir motorla satın alabilecekler. İkinci bir seçenek ise 158 beygir gücünde 253 Nm tork değerine sahip 1.5 litrelik bir motor. Bu motor tercih edildiğinde, aracın 0-100 km/sa hızlanmasının 7,5 saniye olduğunu belirtelim.

Kia Xceed'in motor seçenekleri bundan ibaret değil. Tüketiciler, 134 beygir ve 280 Nm tork değerine sahip 1.6 litrelik hibrit motor seçeneğinde de bulunabilecekler. 6 ileri manuel veya 7 ileri otomatik şanzıman ile tercih edilebilecek bu motor, otomatik şanzımanla satın alındığında 320 Nm tork sunacak.

Kia Xceed'in fişli hibrit versiyonu da bulunacak. 1.6 litrelik benzinli motora entegre edilmiş olan 44,5 kW elektrik motoru, bu crossovera toplam 139 beygir gücü ve 265 Nm tork sağlayacak. Altı vitesli çift kavrama otomatik şanzımanla satışa sunulacak model, 8,9 kWh kapasiteli bataryayla gelecek ve şehir içi kullanımda 60 kilometre boyunca, kesintisiz elektrik motoruyla kullanım imkanı sunacak.

2023 Kia Xceed'in fiyatı şimdilik açıklanmadı. Crossover, Eylül 2022 itibarıyla piyasaya sürülecek.