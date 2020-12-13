IATA'nın Kuralları Yenileniyor: Aşı Olmayana Seyahat Yok

Koronavirüs pandemisinin en etkili olduğu sektörlerden biri de hiç şüphe yok ki havacılık sektörü. IATA'nın kuralları da pandemiyle birlikte yenileniyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle havayolu taşımacılığı büyük sıkıntılar yaşarken, alınan tedbirler de bu sektörün fazlasıyla etkilenmesine neden oldu. Çok sayıda uçuş iptal edildi, ülkeler arası yolculuklar askıya alındı.

Ülkelerin genel olarak pandemi döneminde oldukça katı oldukları ve özellikle uluslararası yolculuklara pek de sıcak bakmadıkları biliniyor. Haliyle havacılık kurallarında da bu değişimi yansıtacak şekilde yenilikler bekleniyor.

Aşı olmayana seyahat izni yok

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), pandeminin ardından IATA Travel Pass'i tanıtmaya hazırlanıyor. Bu özellik sayesinde yolcuların Covid-19 raporları, yapılan testler ve aşılar dahil olmak üzere tüm sağlık durumları, uçacakları ülkenin hükümetiyle paylaşılmak üzere dijital bir platforma aktarılacak.

IATA Travel Pass aslında karantina süreçlerini de ortadan kaldıracak bir sistem olacak. Yapılan testlerin sonuçlarının görülebilmesi sayesinde, yolcu kimlikleriyle test bilgilerini eşleştiren kurumlar böylece karantina önlemlerinin geçerli olup olmayacağını belirleyebilecek. Bu sayede hastalıkların gözlemlenmesi ve kontrol altında tutulabilmesi de kolaylaştırılmış olacak.

Platformla ilgili en son bilgileri ise IATA'nın en yetkili ismi paylaştı. IATA Genel Direktörü ve CEO'su Alexandre de Juniac, yaptığı açıklamada “Bunu önümüzdeki aylarda faaliyete geçen çeşitli seyahat balonlarının ve halk sağlığı koridorlarının ihtiyaçlarını karşılamak için piyasaya sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Platformda son aşamaya gelindi

De Juniac, yaptığı açıklamalarda platformun duyurusu için artık son aşamada olduklarını söyledi. Bu dijital platform sayesinde yolcuların, virüsü sınır ötesine taşıma riskleri de azaltılmış olacak. Böylece uluslararası seyahatler de yeniden gerçekleştirilebilecek.

Platformun lansmanının ardından yolcular, gittikleri yerde karantina ile uğraşmak durumunda kalmayacak. İddialara göre yeni düzenlemeler arasında aşı olmadan seyahat edememek gibi ihtimaller de söz konusu olacak. Travel Pass gelecek yılın başlarında test edilmeye başlanacak. Bu düzenleme hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir?