Bir Havayolundaki Boşta Duran Pilotlar Hostes Olacak

İzlanda’nın ulusal havayolu şirketi Icelandair, görevi olmayan pilotların hostes olarak görevlendirilmelerini sağlayacak bir karara imza attı. Karar, 20 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek.

İzlanda’nın 26 uçaktan oluşan filoya sahip ulusal havayolu şirketi Icelandair, bugün oldukça ilginç bir karara imza attı. Koronavirüs salgını süresince uzun bir süre boyunca İzlanda Kabin Ekibi Birliği’yle görüşmeler düzenleyen havayolu şirketi, şirkette çalışan pilotlar hakkında yeni bir karar aldı.

Icelandair havayolu bugün aldığı karara göre havayolu bünyesinde bulunan pilotlar artık uçuş sırasında kabin ekibinin görevini üstlenecekler. Elbette bu görevi üstlenecek pilotlar uçağın kontrolünde olan pilotlarla aynı olmayacak. Ancak bu kararla birlikte Icelandair’in tüm mürettebatı pilotlardan oluşacak.

Mevcut kabin üyelerinin istihdamı sonlandırıldı:

Uzun süredir İzlanda Kabin Ekibi Birliği’yle görüşmeler düzenleyen ancak ortak bir karara varamayan şirket, sonuç olarak ‘mevcut kabin ekibi üyelerinin istihdamını kalıcı olarak sonlandırma ve taraflar arasındaki istihdam ilişkisini kalıcı olarak sonlandırma’ kararı aldı.

Uçuş sırasında ‘uçuş güvenliği ve uçaktaki servis hakkında farklı yollar arayan’ Icelandair, 20 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek karara imza attı. Yeni karara göre herhangi bir uçuş görevi olmayan pilotlar artık diğer uçuşlarda ‘uçuş güvenliğini sağlamak’ konusunda görevli olacaklar.

Havayolu şirketi, aldığı kararla birlikte yolcularına da bir uyarı verdi. Şirket, uçuş sırasında sunulan hizmetlerin koronavirüsün başlangıcından bu yana olduğu gibi minimum düzeyde devam edeceğini söyledi. Havayolu şirketinin aldığı bu karar, İzlanda Kabin Ekibi Birliği’nin de tepkisini topladı.

İzlanda Kabin Ekibi Birliği adına konuşan bir yetkili, havayolu şirketinin bu kararının ve davranışının rezalet olduğunu ve halkın çalışanları yalnız bırakmayacağına inandıklarını söyledi. Alınan bu kararın ardından İzlanda’da kabin ekibi görevlilerinin bir grev başlatmaları bekleniyor.