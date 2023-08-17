İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin yıl dönümünde önemli bir belgesel yayınladı. Belgeselde, uzman isimlerin İstanbul'daki olası bir depremle ilgili görüşlerine yer veriliyor.

"17 Ağustos", Türkiye için çok özel bir gün. Bunun nedeni, tahmin edebileceğiniz üzere 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, bir o kadarının da kaybolmasına neden olan Marmara Depremi. Pek çok vatandaşımız için daha dün gibi yaşanan depremin acısını unutmak mümkün değil.

Depremin üzerinden yıllar geçmiş olsa da özellikle de İstanbul, yeni ve büyük bir depreme ne yazık ki hazır değil. Şehrin geldiği son noktayı herkes biliyor. Pek çok uzman, İstanbul'da yıkıcı bir deprem olması halinde şehre girişin bile mümkün olmayacağını düşünüyor. İşte tüm bunların gölgesinde, konunun önde gelen muhataplarından olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Bir Beka Meselesi I Fay Hattı İstanbul" isimli bir belgesel yayınladı.

Acıları tazeleyen belgeselde çok önemli konulara parmak basılıyor

Bir Beka Meselesi I Fay Hattı İstanbul belgeselinde, depremzede vatandaşlar ile uzmanların o dönemlerde yaptıkları bazı açıklamaları görüyoruz. Ancak belgesel sadece bundan ibaret değil. Jeolog Naci Görür gibi alanında uzmanlaşmış isimler, İstanbul'da yıkıma neden olabilecek büyük bir depremin Türkiye'ye ne gibi sonuçlar doğuracağını anlatıyorlar. Ayrıca, yaşamını İstanbul'da sürdüren vatandaşları daha çok ilgilendiren açıklamalar da mevcut. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un kentsel dönüşümü için ne gibi çalışmalar yapıldığını, vatandaşın nasıl bir yol izleyeceğini de bu belgeselde anlatıyor.

Tabi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan belgesel sosyal medyada da gündem oldu. Gelin önce o belgesele, sonra da sosyal medyada konuyla ilgili yapılan paylaşımlara yakından bakalım.

Bir Beka Meselesi I Fay Hattı İstanbul belgeselini aşağıdan izleyebilirsiniz:

Belgesel ile ilgili sosyal medya paylaşımları: