İstanbul Depreminde 17 İlçe Tsunamiden Etkilenecek

Büyük İstanbul depreminin ardından olası bir tsunami hakkında rapor hazırlayan İBB ve ODTÜ, denize kıyısı olan 17 ilçenin tsunamiden etkileneceğini açıkladı. Raporda ilçe ilçe tsunaminin etkileri de paylaşıldı.

İstanbul, çok uzun süredir büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya durumda. Öyle ki birçok uzman bu büyük depremin 7,0 civarlarında bir büyüklüğe sahip olacağını belirtiyor. Geçtiğimiz günlerdeyse deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’daki depremin en az 7,3 büyüklükte olacağını söylemişti.

Bu kadar büyük bir depremin bekleniyor olması nedeniyle İstanbul’da da yıkımı en aza indirgeyecek önlemler ve çalışmalar sürüyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi, deprem sonrası İstanbul’da yaşanacak olası bir tsunamiden etkileneceği öngörülen yerler için ayrı ayrı rapor hazırladı.

17 ilçe tsunamiden etkilenecek:

İBB ve ODTÜ, kayıpları en aza indirgemeyi sağlamak üzere bu bölgelerde alınacak önlemleri belirledi. Çalışma Adalar, Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere İstanbul’un doğrudan denize kıyısı olan 17 ilçe için gerçekleştirildi.

İBB ve ODTÜ tarafından hazırlanan raporda Marmara Denizi’ne doğrudan kıyısı olan bütün ilçelerde değişken ama önemli boyutlarda tsunami etkisinin beklendiği ifade edildi. Raporda, ilçeler özelinde tsunaminin boyutu hakkında tahminler de paylaşıldı. Rapor, şu şekilde oldu: