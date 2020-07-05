İstanbul Depreminde 17 İlçe Tsunamiden Etkilenecek

İstanbul, çok uzun süredir büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya durumda. Öyle ki birçok uzman bu büyük depremin 7,0 civarlarında bir büyüklüğe sahip olacağını belirtiyor. Geçtiğimiz günlerdeyse deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’daki depremin en az 7,3 büyüklükte olacağını söylemişti.
Bu kadar büyük bir depremin bekleniyor olması nedeniyle İstanbul’da da yıkımı en aza indirgeyecek önlemler ve çalışmalar sürüyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi, deprem sonrası İstanbul’da yaşanacak olası bir tsunamiden etkileneceği öngörülen yerler için ayrı ayrı rapor hazırladı.
17 ilçe tsunamiden etkilenecek:
İBB ve ODTÜ, kayıpları en aza indirgemeyi sağlamak üzere bu bölgelerde alınacak önlemleri belirledi. Çalışma Adalar, Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere İstanbul’un doğrudan denize kıyısı olan 17 ilçe için gerçekleştirildi.
İBB ve ODTÜ tarafından hazırlanan raporda Marmara Denizi’ne doğrudan kıyısı olan bütün ilçelerde değişken ama önemli boyutlarda tsunami etkisinin beklendiği ifade edildi. Raporda, ilçeler özelinde tsunaminin boyutu hakkında tahminler de paylaşıldı. Rapor, şu şekilde oldu:
- Adalar'da binden fazla yapı tsunamiden etkilenecektir. İlçe genelinde maksimum su basma derinliğinin (dalga boyu) noktasal olarak 12,3 metreye ulaştığı hesaplanmıştır.
- Avcılar'da maksimum su basma derinliği 5,2 metreye ulaşabilmekte; yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 780 metre.
- Bakırköy'de su basma mesafesi, dere yatağı boyunca yaklaşık bin 200 metreye ulaşmaktadır. İlçede maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 6,41 metreye ulaştığı hesaplanmıştır.
- Beşiktaş'ta su basma mesafesi denizden yaklaşık 200 metreye ulaşmaktadır.
- Beylikdüzü'nde maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5,11 metreye ulaşmaktadır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 350 metreye ulaşmaktadır.
- Beyoğlu'nda karadaki maksimum su basma derinliği, noktasal olarak 3,04 metreye ulaşmaktadır. 170'den fazla yapının tsunamiden etkileneceği öngörülmektedir.
- Büyükçekmece'de maksimum su basma derinliği, noktasal olarak 8,59 metreye ulaşacak, bin 400 yapı tsunami baskınından etkilenecektir.
- Fatih'te su basma derinliğinin noktasal olarak 7,02 metreye ulaştığı, yatayda ise su basma mesafesinin yaklaşık 650 metreye ulaştığı tespit edilmiştir.
- Kadıköy'de noktasal olarak su basma derinliğinin 7,79 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi dere yatakları boyunca yaklaşık bin metreye ulaşmaktadır.
- Kartal'da maksimum su basma derinliğinin 5,84 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 300 metreye ulaşmaktadır.
- Küçükçekmece'de maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5,38 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 1.230 metreye ulaşmaktadır.
- Maltepe'de maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 7,96 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 670 metreye ulaşmaktadır. Maltepe Orhan Gazi Şehir Parkı tamamen sular altında kalmaktadır.
- Pendik'te maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5,71 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 400 metreye ulaşmaktadır.
- Silivri'de maksimum su basma derinliğinin 7,89 metreye ulaştığı hesaplandı. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık iki bin metreye ulaşıyor. 1.500'den fazla yapı tsunamiye maruz kalacak.
- Tuzla'da maksimum su basma derinliği noktasal olarak 6,34 metreye, yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 600 metreye ulaşmakta.
- Üsküdar'da maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 3,37 metreye kadar ulaşacak. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 365 metre olarak hesaplandı.
- Zeytinburnu'nda maksimum su basma derinliği noktasal olarak 5,95 metreye, su basma mesafesi yaklaşık 470 metreye olarak hesaplandı.