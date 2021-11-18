İstanbul Büyükşehir Belediyesi, içeriği oldukça kapsamlı yeni mobil uygulaması 'İstanbul Senin'i duyurdu. Uygulamanın tanıtımını yerinde takip ettik ve Ekrem İmamoğlu'na uygulamaya dair bazı sorular yönelttik.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün 'İstanbul Senin' isimli mobil uygulamayı tanıttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaklaşık iki yıldır geliştirilen uygulama, şehrin sakinlerine pek çok kolaylık sunmak üzere hazırlandı.

İstanbulluların, İBB hizmetlerine kolayca ulaşmalarını ve tek bir uygulama üzerinden pratik bir şekilde işlem yapmalarını amaçlayan uygulama, İmamoğlu'nun açıklamalarına göre sürekli gelişecek ve yeni özellikleri bünyesine dahil edecek. Uygulamanın tanıtım etkinliğine katılarak yerinde dinlediğimiz özelliklere gelin birlikte göz atalım.

Fatura ödemeden etkinlikleri takip etmeye kadar her şey tek uygulamada:

İstanbul Senin uygulaması, içerisinde pek çok özellik barındırıyor. Bunlardan ilki, İstanbul'da toplu taşıma kullanıcılarının yanlarında İstanbul Kart'ları olmasa bile yolculuk edebilmelerini sağlayan 'Göster Geç' özelliği. Bu özellik ile uygulama üzerinden 'göster geç' sistemi ile kartsız yolculuk yapılabilecek. Bunun yanında İstanbullular, yine İstanbul Senin uygulaması üzerinden İGDAŞ ve İSKİ faturalarını ödeyebilecekler.

Uygulamada aynı zamanda 'Otobüsüm Nerede' ile duraklarda otobüs bekleyen kent sakinleri bulundukarı durağa bekledikleri otobüsün tam olarak kaç dakika sonra geleceğini takip edebilecekler. Ayrıca şehirdeki kültür sanat etkinliklerini de uygulama üzerinden takip etmek mümkün olacak. İBB'nin 'Askıda Fatura' kampanyasına da İstanbul Senin üzerinden katılım sağlanabilecek.

Kullanıcılar uygulamada yer alan 'Çözüm Merkezi' ile yaşadıkları bölge ile ilgili taleplerini ve şikayetlerini doğrudan bildirebilecek ve 'Söz Senin' ile İstanbul ile ilgili fikirlerini İBB'ye ulaştırabilecek; şehre dair alınacak kararlara katılım gösterebilecekler.

Ekrem İmamoğlu'na uygulamaya dair merak ettiklerimizi sorduk: