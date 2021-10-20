Jahrein’in KYK Yurdu İsyanına İBB Başkanı’ndan Yanıt

Popüler Twitch yayıncısı Jahrein, öğrencilerin Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdundaki kötü koşullar nedeniyle başlattığı protestoya Twitter'dan destek verdi. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturan bu olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, umut verici açıklamayla Jahrein'e yanıt verdi.

Bu yıl çoğu üniversite öğrencisi yurtlarla ilgili büyük sıkıntılar yaşıyor. KYK yurtlarında yer kalmaması, öğrencilerin yüksek kira fiyatlarını karşılayamaması gibi durumlar, birçok öğrenciyi üniversite okumaktan vazgeçme raddesine getirmişti.

Yurtlarla ilgili sıkıntılardan bir yenisi, İstanbul Başakşehir'de yer alan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda oldu. Yurtta yapılan hırsızlıklardan, kötü yemeklerden ve yüzlerce öğrenciye yetmeyen düşük internet hızından şikayet eden öğrenciler, yurdu protesto etmeye başladı. Tabii durum sadece bundan ibaret değildi. Öğrenciler, geçtiğimiz günlerde yurt ve metro arasındaki yolda 1 hafta içerisinde 3 bıçaklı saldırının yaşanmasından ve yönetimin gerekli önlemleri almamasından dolayı epey tepkiliydi.

Jahrein'in Twitter'da yaptığı paylaşım:

Jahrein, kameralara yansıyan görüntüleri Twitter'da paylaştı. Söz konusu paylaşımda, şu ifadeler yer aldı; "İstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda muazzam bir protesto var. Öğrenciler 3 konudan muzdarip olduklarını ilettiler bana: 1- Yavaş, 16 GB kotalı internet 2- Yemekler 3- Yurt civarında gasp edilmeleri/yaralanmaları."

Protestodan görüntüler:

Jahrein'in paylaşımına sosyal medyadan destek yağdı:

Jahrein, bu tweetin ardında yaptığı paylaşımlarda yurttan gelen videolara yer vermeye devam etti. Öğrencilerin otobüs isteği üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ve İstanbul Belediye Üyesi Dr. Taylan Yıldız'dan otobüs ricasında bulunan Jahrein'in yardımına, Ekrem İmamoğlu yetişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Jahrein'i yapmış olduğu çağrıya yanıt olarak duruma el attığını belirtmiş oldu. Öğrenciler için bir umut kaynağı olan paylaşımda şu ifadeler yer aldı; "İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz."