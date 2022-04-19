İbrahim Haskoloğlu’nun Gözaltına Alındığı Söyleniyor

Gazeteci Fatih Portakal, bu sabah yaptığı paylaşımda İbrahim Haskoloğlu'nun gözaltına alındığını açıkladı. Portakal, Haskoloğlu'nun ablasının verdiği bilgileri paylaştı.

Sosyal medyada anlık haber paylaşımı gerçekleştiren ve Twitter’da 500 bini aşkın takipçiye sahip olan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, bugün ortaya atılan bir iddiaya göre gözaltına alındı. Eski sunucu ve gazeteci Fatih Portakal tarafından Twitter’da yapılan paylaşıma göre Haskoloğlu, dün gece polis baskınına uğradı.

Fatih Portakal, bu sabah yaptığı paylaşımda Haskoloğlu’nun ablasının kendisini aradığını ve Üsküdar’daki evlerine gece 11’de baskın yapıldığını açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre polis ekipleri evde 1 saat kadar arama gerçekleştirdiler, ardından da Haskoloğlu’nu gözaltına aldılar. Gözaltı nedenininse paylaştığı bir haber olduğu söyleniyor.

Fatih Portakal'ın açıklaması:

Haskoloğlu, e-Devlet haberiyle gündeme gelmişti:

Haskoloğlu, son günlerde özellikle e-Devlet’in hacklendiği iddiasıyla büyük tartışmalara konu olmuştu. Bunun yanı sıra son günlerde Türkiye’de giderek daha fazla gündeme gelen mülteci sorununa dair kişisel paylaşımlar da gerçekleştirmişti.