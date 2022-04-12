Daha geçtiğimiz günlerde 15.000 kişinin giriş bilgilerinin çalındığını paylaştığımız E-Devlet’te bir veri sızıntısı daha oldu söylentisi var. Her ne kadar kesin bir şey olmasa da E-Devlet 2022 verilerinin sızdırıldığı, birçok ünlünün telefon numarası ve ev adresi gibi bilgilerin paylaşıldığı söyleniyor. Detaylı bilgilere gelin birlikte göz atalım.

Bir son dakika gelişmesine göre Türkiye vatandaşlarının birçok bürokratik süreci atlatarak devletle olan işlerini halledebildikleri E-Devlet sisteminin 2022 verileri sızdırıldı. Geçtiğimiz günlerde sizlere en az 15.000 kişinin E-Devlet giriş bilgilerinin sızdırıldığını paylaşmıştık.

Bu seferki veri sızması çok daha ciddi görünüyor. Bugün, yani 12 Nisan 2022 tarihinde teknolojiye dair bilgilendirici videolarıyla tanınan Mesut Çevik, Twitter hesabında saat 20:40’ta bir paylaşım yaptı. Mesut Çevik’in Twitter gönderisinde şu sözler yer alıyor:

“Kimlik fotoğraflarına ve güncel adreslere kadar her şey var.”

Mesut Çevik’in bu paylaşımının ardından aşağısında gelen cevaplar ise işin biraz daha korkunç bir boyutta olabileceğini gösteriyor. Teknoloji videolarıyla ünlü bir diğer isim olan Ekin Kollama’nın verdiği yanıta göre birçok ünlünün şahsi telefon numarası sosyal medyada veya WhatsApp gruplarında geziyor.

Hatta Ekin Kollama’nın bu gönderisinin altında ‘Röportaj Adam’ olarak bilinen Mahsun Karaca da bir yanıt attı. Bu da bir nevi numaraların etrafta paylaşıldığını ve numaraların gerçekten ünlülere ait olduğunu kanıtlıyor diyebiliriz.

Bizim henüz fark edemediğimiz ancak sizin bildiğiniz bir sızıntı var mı? Yorumlarınızı bizlerle aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı lütfen unutmayın.