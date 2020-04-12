İbrahim Kalın, İkinci Sokağa Çıkma Yasağını Değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir canlı yayında ikinci bir sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. Kalın, ikinci yasağın olayın seyrine göre değişiklik gösterebileceğini ifade etti.

Ülkemizde de kendisini gösteren koronavirüsün yayılmasını önlemek için geçtiğimiz günlerde 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, yeni bir sokağa çıkma yasağı olur mu sorusunun yanıtını verdi.

Canlı yayına katılan İbrahim Kalın, sokağa çıkma yasağının ilk günden beri gündemde olduğunu ifade etti. Kalın, ikinci bir sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak ise “olayın seyrine göre şekillendir” dedi.

Salgının bitiş tarihi

CNN Türk’te canlı yayına katılan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, salgının bitiş tarihiyle ilgili sorulara da yanıt verdi. Kalın, salgının bitişinin alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı olduğunu söylerken “Bir küçük kaçak ikinci bir dalgayı tetikleyebiliyor” dedi.

Türkiye’nin alt yapısının virüse karşı çok güçlü olduğunu ifade eden Kalın, “Yeni bir dünya mutlaka kurulacak. Aksi halde bir sonraki afet karşısında vereceğimiz cevap çok daha yıkıcı olabilir. Türkiye sağlam bir alt yapıya sahip olduğu için bu süreci iyi yönetti” dedi. Kalın, üç alanın çok önemli hale geldiğini ifade etti ve bunların biyogüvenlik, sibergüvenlik ve gıda güvenliği olduğunu söyledi.

Yeni bir sokağa çıkma yasağı

Katıldığı canlı yayında yeni bir sokağa çıkma yasağı olur mu sorusuna da cevap veren Kalın, “İkinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? Bunu dikkate alarak bununla ilgili kararlar biraz olayın seyrine göre şekillenir. Olabilir tekrar olabilir. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu” dedi.

Cuma gecesi alınan büyükşehirler için sokağa çıkma yasağı kararı sonrası oluşan panik havası hakkında da koşan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü şöyle konuştu:

“Cuma gecesi keşke böyle bir panik havası hiç oluşmasaydı. Korkmayın, panik yapmayın ve sosyal mesafeyi koruyun. Bu tür sokağa çıkma yasağı ilanlarını hangi saatlerde yapsanız o bir iki saat içinde böyle marketlere hücum etme durumları ne yazık ki oluyor. O akşam açıklandıktan sonra da bir genelge de yayınlandı. Bir sıkıntı olmadı. Bu tür planlamalar yine olabilir.”