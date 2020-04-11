Sokağa Çıkma Yasağının Ardından Ortaya Çıkan Görüntüler

Bugün akşam saatlerinde açıklanan 31 ilde sokağa çıkma yasağının ardından binlerce insan market, fırın, manav gibi gıda satışının yapıldığı yerlere akın etti. Bu durum sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle son olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sosyal mesafeyi azaltmak için verilen bu kararın ardından, binlerce kişi market, benzinlik ve fırınlara akın etti.

Sokağa çıkma yasağının ardından evlerine erzak almak için dışarı akın eden insanlar, market, manav, fırın gibi yerlerde metrelerce kuyruk oluştu. Sosyal mesafeyi hiçe sayan insanların büyük çoğunluğunun maske veya eldiven gibi önlemler de almadığı da görüldü. Saat 24:00’dan sonra başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesinde pek çok marketin önünde kavgalar çıktı.

İşte karşınızda koronavirüse karşı önlem için sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından dışarı çıkan insanların görüntüleri:

Türkiye’de son durum ne?

Ülkemizde hız kesmeden devam eden koronavirüs salgını, 10 Nisan itibariyle toplamda 47.029 kişiye ulaştı. 1.006 vatandaşımız ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu süreçte ise 2.423 kişi iyileşti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı sonrası sokağa çıkan insanlara ilişkin "Daha büyük bir telaş olurdu. Bu yarım saat içinde acil ihtiyaçlarını alacaklar olabilir. Ama 12'den sonra kimseyi görmeyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Sokağa çıkma yasağının kişisel izolasyonu sağlamak gerektiği düşünüldüğünde, bugün karşılaştığımız görüntüler, virüsün ülkemizde daha fazla hız kazanmasına neden olabilir.