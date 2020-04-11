Tüm dünyada koronavirse karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken, İngiltere’den umut verici bir haber geldi. Oxford Üniversitesi’nde aşı çalışması yürüten ekip, koronavirüs aşısı için eylül ayını işaret etti.

Koronavirüs, dünya genelinde 1,7 milyondan fazla vakaya ulaşırken 106 binden fazla ölüme yol açtı. Geçtiğimiz günlerde Türk bilim insanlarının, ölümcül koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardığı açıklanmıştı. Yeni haber İngiltere’den geldi.

Bilim insanları, aşı geliştirmenin en iyi ihtimalle 12-18 ay arasında süreceği yönünde açıklamalar yaparken, Oxford Üniversitesi'nde Aşı Bilimi Profesörü olarak görev yapan Sarah Gilbert, ülke basınına yaptığı açıklamada, işe yarar bir aşının eylül ayında hazır olacağından 'yüzde 80 ihtimalle emin' olduğunu söyledi.

Oxfordlu profesör, koronavirüs aşısı için eylülü işaret etti:

"Bu sadece bir önsezi değil. Her hafta incelenecek daha fazla veriye sahip oluyoruz" diyen Gilbert, üzerinde çalışılan aşıyla ilgili insanlar üzerinde denemelerin 2 hafta içerisinde başlayacağı bilgisini de paylaştı. Bilim insanı ayrıca, milyonlarca doz aşı üretiminin aylar sürebileceğini ifade ederek, maddi destek ve üretime başlama konularında Londra yönetimiyle görüştüklerini bildirdi.

Oxford Üniversitesi ekibi, geliştirilmeye çalışılan aşının işe yarayacağı kanıtlandığı andan itibaren, son sonuçlar beklenmeden üretime geçilmesi gerektiğini vurguluyor. İngiliz hükümetinin, umut verici aşı çalışmalarına destek vereceği kaydedildi. Gilbert, her şeyin yolunda gitmesi halinde aşının sonbahara yetişeceğini kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Oxford Üniversitesi ve ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Inovio’nun ortaklığıyla geliştirilen aşıların hayvanlar üzerinde denenmesine onay vermişti.

Gilbert'in başında bulunduğu Oxford ekibinin, İngiltere'nin önde gelen aşı çalışma ekibi olduğu biliniyor. İngiltere, karantina altındaki dördüncü haftasına girerken, geliştirilecek muhtemel bir aşının ülkedeki sıkı tedbirlerine gevşemesine ön ayak olacağı düşünülüyor. İngiltere’deki çalışmaların yanı sıra, Avustralya'da bilim insanları yaklaşık 10 gün önce iki potansiyel aşı bileşimini hayvanlar üzerinde denemeye başladı.