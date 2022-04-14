ICRYPEX, herkesin RACA ürünleriyle hazırlanan hediye kutusu kazanma şansı elde edeceği yeni bir çekiliş başlattı. 15 kişinin kazanacağı çekiliş, önümüzdeki hafta sonlanıyor.

2018 yılında kurulan ve günümüzde Türkiye’nin en popüler kripto para platformlarından birine dönüşen ICRYPEX, kripto para yatırımcılarına yeni bir çekiliş başlattı. Borsa, 20 Nisan günü sona erecek çekilişle birlikte 15 kişiye RACA hediye kutusu hediye edeceğini duyurdu.

Çekilişe katılmak için herhangi bir şart aranmıyor. Bununla birlikte çekilişi kazanmak için de yapmanız gerekenler oldukça basit. GiveLab üzerinden çekiliş sona erdiğinde çekiliş boyunca en fazla puan kazanan ilk 15 kişi, RACA ürünleriyle hazırlanan hediye kutusunu kazanacak.

ICRYPEX RACA hediye kutusu çekilişine nasıl katılınır?

Bu bağlantıya tıklayarak çekiliş sayfasına ulaşın.

ulaşın. Aşağıda listelenen görevleri yerine getirin.

Her görev karşılığında belirlenen puanları kazanacaksınız. Daha fazla puan kazanmak için ‘Getirdiğin her arkadaşın için +10 puan kazan’ seçeneğinde size sunulan bağlantıyı arkadaşlarınıza gönderin.

Bağlantınız üzerinden çekilişe katılan her arkadaşınız için ekstra 10 puan kazanacaksınız.

RACA nedir?

Elon Musk’ın annesi Maye Musk ve Changpeng Zhao tarafından desteklenen Radio Caca (RACA) P2E (kazanmak için oyna) mantıklı blokzincir oyununun geliştiricisi ve Universal Metaverse, Maye Musk Mystery Box (MPB) NFT’sinin yöneticisidir. Universal Metaverse’ün token’ı olan RACA, 0,0018 dolar seviyesinden işlem görmekte.