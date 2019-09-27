İddia: Matematiğe Dair Bilinen Her Şey Yanlış Olabilir

Bugün birçok bilim disiplininin önemli paydaşlarından bir tanesi olan matematik, birçoğumuza oldukça karmaşık ve anlaşılmaz geliyor olabilir ancak görünüşe göre bu konuda yalnız değiliz. Bir matematikçiye göre matematiğe dair bilinen her şey yanlış olabilir.

Teorik matematik, karmaşık olmaya o kadar meyilli ki araştırmacıları bile kolayca kavranamayacak bir noktaya sürüklüyor. Motherboard’da yer alan bir habere göre saygın bir araştırmacının çalışmasında matematiksel bir kanıt aktarması durumunda bunun kontrol edilmeden doğruluğu kabul ediliyor. Londra İmparatorluk Koleji (Imperial College London) matematikçisi Kevin Buzzard da bu konudaki endişelerini dile getiriyor.

Buzzard, birçok matematiksel kanıtın doğru olmadığı konusunda endişeli. Bu hataların fark edilmemesinin sebebiyse birçok saygın figürün kendisinin yanlış yapmayacağını düşünmesi. Motherboard’a konuşan Buzzard, “Matematikçilerin detayları kontrol etmemesi sebebiyle yayınlanan tüm matematiğin yanlış olduğunu düşünmeye başlandım ve daha önce yanlış yaptıklarını gördüm” ifadelerini kullandı.

Kevin Buzzard: 'Matematiğin bazı kaleleri, kumun üzerine inşa edilmiş olabilir'

Matematikçilerin ne anlama geldiği belli olmayan binlerce sayfaya dalmadan sonuca ulaşmasına yardım etmek isteyen Buzzard, matematik konferansında yaptığı açılış konuşmasında zor ve sıkıcı işleri onlar için halledebilecek yapay zekâ araçlarının kullanılmasını tavsiye etti.

Kevin Buzzard, Motherboard’a verdiği röportajında “Bence bazı büyük kalelerimizin kumun üzerine inşa edilmiş olması ihtimali hiç yok değil. Bence ufak da olsa böyle bir ihtimal var” açıklamasıyla matematik dünyasında olabilecek yanlışları betimledi. Matematik dünyasından Kevin Buzzard'a destek gelip gelmeyeceğini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.