İddialara Göre n11 Halka Arz Edilecek

Bloomberg’in iddiasına göre e-ticaret satış platformu n11.com halka arz edilecek. Eğer bu iddialar doğruysa ilk kez bir Türk e-ticaret sitesi borsaya açılmış olacak. Söylenenlere göre Doğuş Grup ve ortağı halka arz işlemleri için görüşmeleri başlattı.

Bloomberg tarafından çıkan iddiaya göre, Doğuş Grubu ve Güney Kore'li SK Holdings, ticaret satış sitesi olan n11.com halka arz edilecek. Halka arz işleminden kısaca bahsetmek gerekirse şirketlere ucuz sermaye yaratmayı sağlar. İddialara göre Doğuş Grup, şirketin halka arzı ve diğer seçeneklerini konuşmak için Citigroup ve Bank of America ile görüşme düzenledi. Eğer halka arz işlemi gerçekleşirse, Türkiye’de ilk kez bir e-satış platformu borsaya açılacak. Söylentilere göre ortaklar şirkette hisse satışını da değerlendirdi.

Doğuş Grubu ve SK Holdings e-ticaret platformu n11.com için borsaya açılması konusunda diğer şirketlerle görüştüğü iddia edildi. Bloomberg tarafından yapılan habere göre, Doğuş Grup ve Güney Koreli ortağı, n11.com’da halka arzın ardından, sitenin azınlık hissesi satışını da değerlendirdi. Hisse satışlarının 2021 yılında başlayacağı düşünülüyor.

2012 yılında kurulan e-ticaret platformu n11’in bünyesinde, 115 binden fazla mağaza açık ve içinde 14 milyondan fazla ürün var. Ayrıca n11 Türkiye’de ticaret sektöründe 2019 yılında yüzde 40 artarak 31 milyar TL’ye ulaştı.

Halka arz nedir?

Halka arz işlemi, en sade anlatımıyla şirketlere ucuz sermaye yaratmak amacıyla yapılan işlemlerdir. Çünkü bir şirket yeni bir proje fikrine sahipse ve işini büyütmek istiyorsa nakit paraya ihtiyacı oluyor. Bu parayı sağlamanın en sık kullanılan yoluysa bankalardan kredi istemek oluyor. Fakat banka kredilerinin yüksek faiz istemesi ve de her müşteriye kredi vermemesi oldukça sık karşılaşılan bir durum. Tam da bu noktada kişi borsaya açılarak, faiz ödemeden ucuz sermaye oluşturabiliyor.