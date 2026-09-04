IIHS Güvenlik Testlerinde Zirve Belli Oldu: İşte "En Güvenilir" Seçilen İki Otomobil!

IIHS güvenlik testlerinde en yüksek derece olan Top Safety Pick+ ödülünü yalnızca yenilenen Tesla Model Y ve 2027 Kia Telluride kazandı.

ABD Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS), yaptığı son çarpışma ve güvenlik değerlendirmelerinin ardından "Top Safety Pick+" ödülüne layık görülen yeni modelleri açıkladı. Test edilen yedi yeni araç arasından en yüksek güvenlik derecelendirmesini almayı başaran sadece iki model 2027 Kia Telluride ve 2026-27 Tesla Model Y oldu.

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IIHS standarrtlarına göre bir aracın güvenlik ödülü alabilmesi için orta düzey ön, küçük düzey ön ve yan çarpışma testlerinden "iyi" derece alması, ayrıca tüm donanım paketlerinde standart olarak "kabul edilebilir" veya daha iyi ön farlar sunması gerekiyor. "Top Safety Pick+" unvanı için ise ek olarak yaya ön çarpışma önleme sisteminde "iyi" skor ve araçtan araca (V2V) ön çarpışma önleme değerlendirmesinde en az "kabul edilebilir" sonuç elde edilmesi şart koşuluyor.

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Model Y ve Kia Telluride tam puan aldı

2026 model yılı için yenilenen Tesla Model Y; çarpışma testleri, ön far performansı ve ön çarpışma önleme kategorilerinin tamamında "iyi" derece alarak büyük bir başarıya imza attı. 2027 Kia Telluride da Haziran ayı sonrası üretilen modelleriyle benzer skorlar yakaladı. Yenilenen Telluride’ın ilk üretimlerinde kullanılan ön farlar yalnızca "sınırda" derecesi alabildiği için Haziran öncesi üretilen araçlar bu ödülün dışında kaldı.

Test edilen ancak ödüle hak kazanamayan diğer beş model arasında en zayıf performansı 2026 BMW i4 sergiledi. Araç; yetersiz V2V skoru, tamamlanamayan küçük düzey ön çarpışma sonucu ve tüm donanımlarda "sınırda" ile "kötü" arasında kalan far derecelendirmeleriyle dikkat çekti. GMC Canyon da zayıf bir V2V derecesi alırken; BMW 3 Serisi, Lexus IS ve Toyota Crown Signia en az bir kategoride barajın altında kalarak ödülü kaçırdı.