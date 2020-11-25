Popüler görsel içerik paylaşım platformu Instagram, DM kutusu aynı sorularla dolan işletme ve içerik üreticileri için Sıkça Sorulan Sorular (SSS) özelliğini test etmeye başladı. Özellik yayınlandıktan sonra sürekli tekrarlayan soruları yanıtlamak çok daha kolay bir hal alacak.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, aynı zamanda Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi popüler uygulamaların da çatı şirketi konumunda bulunuyor ve Facebook, özellikle Messenger, Instagram DM ve WhatsApp’ı ortak bir altyapı altında birleştirmek için yoğun çalışmalar içerisinde.

Facebook, geçtiğimiz ayın sonlarında Instagram DM-Messenger birleştirme özelliğini yayınlamış ve iki mesajlaşma servisini ortak altyapı altında birleştirme çalışmalarındaki en somut adımlardan biri atmıştı. Şimdi yeni bir test çalışması daha başlatan Facebook, Messenger’ın Sıkça Sorulan Sorular (SSS) özelliğini Instagram’a getirdi.

Instagram'ın Sıkça Sorulan Sorular (SSS) özelliğinin arayüzü bu şekilde olacak

Henüz test aşamasındaki özellikle ile birlikte Instagram’daki işletmeler ve içerik üreticiler, takipçileri tarafından sık sık maruz kaldıkları sorular için sıkça sorulan sorular belirleyebilecekler ve takipçiler, sohbet penceresini açtıkları anda önceden hazırlanmış olan SSS’leri önerilen soru olarak görebilecekler. Ayrıca Hazır Yanıt özelliği sayesinde yine içerik üreticileri ve işletmeler, sıklıkla gelen sorular için otomatik yanıtlar verebilecekler.

Instagram, Sıkça Sorulan Sorular (SSS) özelliğini şu an için sınırlı sayıda kullanıcı ile test ediyor olsa da özellik ile ilgili tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm içerik üreticilerin ve işletmelerin sıkça sorulan sorular belirleyebileceğini söyleyebiliriz.