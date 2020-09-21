İkinci El Otomobil Fiyatları Yılbaşından Beri Yüzde 85 Arttı

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın tarafından yapılan açıklamalara göre ikinci el otomobil fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 85 artış gördü ve yeni ÖTV düzenlemesi, mevcut fiyat artışını durdurmaya yetmedi.

Otomotiv sektörü ile ilgili bir veri analiz şirketi olan Cardata’nın Genel Müdürü olan Hüsamettin Yalçın, otomobil fiyatlarındaki önü alınamayan fiyat artışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Otomobil fiyatlarının yılbaşından bu yana yüzde 80-85 civarında artış gördüğünü ifade eden Yalçın, geçtiğimiz dönemde yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesinin ise fiyat artışını önlemede etkili olmadığını ifade etti.

Yılbaşında 100 bin TL fiyata sahip olan bir ikinci el aracın bugün 185 bin TL’ye satıldığını ifade eden Yalçın, “Bunun birçok sebebi var. Bu sebeplerin başında pandemiyle birlikte otomotiv üretiminin ve buna bağlı olarak da araç bulunurluğunun oldukça azalması, Mayıs ayına kadar da üretimin başlamaması ve yaklaşık piyasaya giremeyen 300 bine yakın sıfır aracın olması geliyor.” şeklinde konuştu.

"Fiyat artışının 2021’in sonuna kadar devam edeceğini öngörüyoruz"

Piyasada sıfır otomobil bulunmamasının ikinci el pazarına doğrudan etkisi hakkında da konuşan Yalçın, “Sıfır kilometre araç almak için bayiye giden ve cebinde parası olan bir vatandaş, sıfır araç bulamayınca ikinci ele yöneldi. Bu da, ikinci eldeki talep patlamasını yarattı. Yüksek talep, fiyatları da artırdı.” ifadelerini kullandı.

Fiyat artışının yalnızca talep kaynaklı olmadığını ifade eden Hüsamettin Yalçın, “Diğer sebep ise 'suni artışlar' oldu. İkinci el araç fiyatları yükselirken, esnaf, satıcı, bayi dediğimiz kesim de araçlara suni artışlar ekleyerek bu astronomik artışta önemli bir pay sahibi oldu. İkinci eldeki bu artışların durulmayacağını, daha bir sene boyunca hatta 2021’in sonuna kadar devam edeceğini öngörüyoruz.” diyerek bir anlamda yakın zamanda otomobil almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiğini ima etti.

Sıfır araç fiyatları arttıkça ikinci el araç fiyatıları da artıyor

Yeni ÖTV düzenlemesi hakkında da bazı açıklamalarda bulunan Yalçın, “İkinci el aracın fiyatını belirlemedeki en büyük unsur o aracın sıfır kilometre fiyatıdır. Dolayısıyla sıfır araç fiyatları arttıkça ikinci el araç fiyatları da ona paralel olarak artar.” diyerek yeni düzenlemenin ikinci el fiyatlarında istenen etkiyi sağlamadığını ifade etti.

“Esnaf, satıcı, bayi, galeri dediğimiz satıcılar, kendi fiyat konumlandırmalarını markaların belirledikleri yeni fiyatlara göre yaptılar. Yani ikinci el araç fiyatları artmaya devam etti” diyerek ÖTV düzenlemesinin ikinci el otomobil fiyatlarına etkisini açıklayan Yalçın, sınır ve ikinci el satış hacmi için ise sıfır otomobillerin 2020’yi 700 bin satışla kapatacağını, 2021'de ise satışların 600 binlere düşeceğini; ikinci el pazarının ise 6-7 milyon adete yükseleceğini ifade etti.