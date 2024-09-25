VavaCars'ın ikinci el otomobil pazarına ilişkin güncel verileri, sektörün durma noktasına geldiğini gözler önüne serdi. İkinci el otomobiller, artık 60 gün ilanda kalıyor.

Türkiye'de otomobil pazarında işler tersine dönmüş durumda. Geçtiğimiz yıl hem fiyatlar hem de satış rakamları rekor üzerine rekor kırarken şimdilerde böyle bir durum söz konusu değil. Özellikle de ikinci el otomobil pazarı, kelimenin tam anlamı ile dibin dibini görmüş hâlde.

Araç değerleme ve hızlı şatış hizmetleri sunan VavaCars, ikinci el otomobil pazarına ilişkin bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma, galericilerin saç baş yolduğunu gözler önüne serdi. Zira ikinci el otomobillerin ilanda kalma süresi, geçtiğimiz yılın iki katı kadardı.

İkinci el otomobiller, ortalama 60 günde satılıyor

Yapılan araştırmaya göre ilana koyulan bir otomobil, ortalama olarak 60 gün içerisinde satılıyor. Bu süre, geçtiğimiz yılın aynı döneminde sadece 35 gündü. Üstelik bu süre, siyah renkli otomobillerde daha da yüksek. VavaCars'ın araştırması, siyah renkli otomobillerin ilanda kalma süresinin 65 gün olduğunu gözler önüne serdi. Gri renkli otomobiller ise 53 gün ile diğer tüm renklere kıyasla daha iyi performans gösteriyorlar.

Araştırmaya göre vatandaşın ikinci elde tercihi, hibrit otomobiller. Hibrit otomobiller, diğerlerine göre daha hızlı satılıyor. Bu kategoride hibrit otomobilleri sırası ile benzinli ve dizel otomobiller takip etti. Tüm bunlara ek olarak; yaşı düşük olan otomobillerin ilanda kalma süresi de nispeten kısa. Bu bağlamda; 1 yaşındaki otomobiller için ilanda kalma süresi 40 günken 8 yaşındaki bir otomobil için ortalama ilanda kalma süresi 62 gün olarak kayıtlara geçti.

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