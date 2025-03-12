İklim değişikliğinin etkilerini gitgide daha fazla hissediyoruz öyle değil mi? Yazın kavurucu sıcaklıkları, ani yağışlar, deniz seviyelerinin yükselmesi ve ortaya çıkan bazı enfeksiyonlar, bu etkilerden yalnızca birkaçı.

İklim değişikliklerinin önüne geçmenin bilinen en etkili yolu ağaç dikmek ve ormanları koruyarak artırmak. Fakat geldiğimiz noktaya bakılırsa ağaç dikmek bu etkileri azaltmaya artık pek de yardımcı olmuyor.

Peki ağaçlar neden bir çözüm değil? Bunun yanında başka neler yapılabilir?

İklim değişikliklerinin en büyük sebeplerinden biri, sera gazı emisyonları.

Volkanlar, orman yangınları, otomobil kullanımı ve fabrika işletmeciliği; metan, karbondioksit ve nitröz oksit gibi birçok sera gazının havaya salınmasına neden oluyor. Ne yazık ki bu emisyonların miktarı, Dünya’nın göğüsleyebileceğinin çok üzerinde.

Ayrıca iklim değişikliği, sera gazı emisyonlarının yanında kömür, gaz, petrol gibi fosil yakıtların kullanılması ile de meydana geliyor. Bu yakıtlar zararlı gazların, havada daha çok yayılmasına neden oluyor.

Öte yandan ağaçlar, hepimizin bildiği gibi fotosentez süreciyle karbondioksiti almada çok başarılı.

Fakat ağaçların yavaş büyüyen canlılar olduğu unutulmamalı. Yani bir ağacın yüksek miktarlarda karbonu emecek kadar büyümesi, yıllar hatta ben on yıllar alabiliyor. İşte aslında sorun da burada ortaya çıkıyor.

Ağaçlar büyürken, iklim değişikliğine sebep olan gazlar sürekli olarak artmaya ve çevreye yayılmaya devam ediyor. Bu sebeple ağaçlar, iklim değişikliklerinin önüne geçmek için yeterli olmuyor.

Yani iklim değişikliği ile mücadele etmek için ağaç dikmekten çok daha fazlasına ihtiyacımız var.

Örneğin, havaya salınan gazların azaltılması ve hâlihazırda var olan ormanların korunmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yapılabilir. Eğer bu yönde bir adım atabilirsek, iklim değişikliğine karşı uzun vadeli bir sonuca ulaşabiliriz.

Ayrıca orman yangınlarını da unutmamak gerekiyor. Bu yangınlar ormanları yok ediyor, depoladıkları karbonun havaya yayılmasına neden oluyor ve dolayısıyla iklim değişikliğini olumsuz etkiliyor.

Orman yangınları yalnızca ağaçları tutuşturmakla kalmıyor. Aynı zamanda ısı ile de onlara zarar veriyor. Bu yangınlardan çıkan dumanlar, güneş ışığını engelliyor ve fotosentezi sekteye uğratıyor. Hâl böyle olunca iklim değişikliği de gitgide daha kötü bir hâl alıyor.

Özetle ağaçlar veya ormanlar, iklim değişikliklerinin etkilerini azaltmak için ne yazık ki yeterli değil. Ormanları korumanın ve yangınları önlemenin yanında, havaya salınan gazları en aza indirgemek için çeşitli çalışmalar yapılmalı ve bu konuda çok daha özverili olunmalı.

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