Ağaca bilerek zarar vermek kulağa tuhaf gelebilir ancak bu ağaç, hastalandığında dünya çapında inanılmaz değerli olan bir madde üretiyor.

Ağaca zarar vermek mi? Evet, bu alışılmadık durum kulağa ilginç gelse de Aquilaria ağacına bilerek zarar vermek büyük bir kazanç kapısı açabilir.

Evet, doğru duydunuz. Aquilaria yani Öd ağacı, bilerek hastalandırılıyor ve bu süreç sonunda ortaya çıkan agarwood, inanılmaz bir değer taşıyor.

Aquilaria ağacından elde edilen agarwood, dünya çapında nadir bulunan ve yüksek değere sahip bir reçinedir.

Agarwood, Aquilaria malicensis adlı, Güneydoğu Asya'nın yağmur ormanlarına özgü bir ağaçtan elde ediliyor. Ancak bu ağacın sağlıklı iç odunu, enfeksiyon kapmadan önce soluk, kokusuz ve değersizdir.

Doğada hayvanların bu ağaçlara zarar vermesi veya başka dış etkenlerle meydana gelen hasarlar, Phialophora parasitica adlı özel bir küf enfeksiyonunun oluşmasına neden olur.

Kokusu ise sandal ağacı, sedir ağacı ve vanilya notalarını bir araya getirerek kompleks ve büyüleyici bir aroma sunar. Bugün, sadece bir kilogram agarwood, yaklaşık 100.000 dolara alıcı bulabiliyor, bu da onu altından bile daha değerli kılıyor.

Agarwood’un hasat edilmesinden sonra reçineyle kaplanmış odun parçaları dikkatlice ağaçtan ayrılır.

Bu işlem, çoğu zaman saatler süren zahmetli bir iş olup tamamen el işçiliği gerektirir. Odun parçaları, özellikle Orta Doğu'da misafirperverliğin sembolü olarak tütsü olarak kullanılır ve kıyafetlere parfüm olarak işlenir.

Yakıldığında, odun parçalarından çıkan duman ilk önce eşsiz bir koku yayar, ardından tatlı ve yumuşak bir aroma alır. Bu koku, odada 3 ila 5 saat boyunca kalabilir.

Odun parçaları ayrıca saf hâliyle damıtılarak esansiyel yağ haline getirilir ve en saf şekliyle, yaşlandırılmış odun parçası yağı, litre başına 80.000 dolara kadar çıkabilir.

Doğal agarwood, sınırlı ve zor bulunur hâle gelmiş durumda.

Yapılan bazı tahminlere göre, yabani Aquilaria ağaçlarının sadece %2’si doğal olarak enfekte olup agarwood üretebiliyor. Bu da doğal agarwood bulmayı çok daha zor ve tehlikeli bir hâle getiriyor.

Bunun sonucu olarak Vietnam gibi ülkelerdeki ormancılık alanlarında, ağaçlara yapay olarak mikroorganizma enjekte edilerek reçine üretimi teşvik ediliyor.

Agarwood'un binlerce yıllık bir geçmişi var ve birçok kültürde zenginlik ve lüksün sembolü olarak görülüyor. Yüksek talep, agarwood'un fiyatını artırırken, doğal kaynakları da ciddi şekilde tehdit ediyor. 2029 yılına kadar agarwood pazarının iki katına çıkarak 64 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

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