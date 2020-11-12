Yeni bir mobil uygulama, iklim değişikliğinin etkilerini gerçek anlamda gözler önüne seriyor. Bu uygulama ile 2100 yılında dünyanın ne hale geleceğini görmek mümkün.

Küresel ısınmanın sonuçlarını anlatan pek çok araştırma ve durumun vahametini ortaya koyan pek çok veri olmasına rağmen insanlar bu durumu yeterince ciddiye almıyor. Yeni bir mobil uygulama ise 2100 yılında şehirlerin nasıl gözükeceğini gözler önüne seriyor.

Ücretsiz olarak indirilebilen ESD Research uygulaması, altı büyük küresel merkezden gelen sıcaklık ve yağış tahminlerini alıyor. Bu tahminlere göre gelecekte dünyanın nasıl bir hal alacağını gözlemlemek ve simüle etmek mümkün oluyor.

Farklı gelecek alternatifleri

Uygulamada farklı gelecek alternatiflerine odaklanmak mümkün. Bunlardan ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Paris Antlaşması’nda karar verildiği gibi küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında kaldığı senaryo.

İkinci senaryo ise 2100 yılında “orta derece” salınım yaşanması ve dünya çapında sıcaklığın 4 derece artması halinde olabilecekleri ortaya koyuyor. Daha yüksek sıcaklıklarda ise durum hiç de iç açıcı olmuyor. Uygulama içerisinden bu senaryolara göre yaşadığımız yerlerin halini görebiliyoruz.

Uygulamayı kullanmak için kişilerin tek yapması gereken ise bulundukları konumu girmek. Daha sonra uygulama otomatik olarak şu andaki iklim verilerine göre olası gelecek senaryolarını hesaplıyor. Uygulama hem Google Play hem de App Store’da yer alıyor.

Küresel ısınma verileri herkese açılıyor

Uygulama, EarthSystemData Ltd ve Doğu Anglia Üniversitesi Tyndall İklim Değişimi Araştırma Laboratuvarı tarafından geliştirildi. Araştırmacılar böylece küresel olarak toplanan iklim verilerinin görselleştirilebildiğini ve herkesin erişimine açık hale getirildiğini söylüyor.

Aslında uygulama gelecek hafta yapılacak olan Birleşmiş Milletler Glasgow İklim Kongresi’nde duyurulacaktı. Devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle, yeni salınım kurallarının belirleneceği kongre 2021 yılının Kasım ayına ertelenmişti. Uygulamayı denemek isteyenler aşağıda yer alan bağlantılardan uygulamaya erişebilir.