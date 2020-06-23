Çevrimiçi perakende satış devi Amazon, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, bu yatırımlar aracılığıyla karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor.

İklim değişikliği ve bundan kaynaklı küresel ısınma tüm dünyada hem devletlerin hem de uluslararası kurumların en önemli mücadele başlıklarından biri durumunda. Çevrimiçi perakende devi Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Amazon tarafından oluşturulan Climate Pledge Fund (İklim Güvence Fonu), sektördeki karbonsuz enerjiye geçişte yenilikçi işletmelerin ve çeşitli sektörlerden şirketlerin çabalarına destek olmayı hedefliyor. Bezos, öngörülü girişimcilere yardımcı olarak karbon etkisini azaltmayı ve daha sürdürülebilir bir faaliyeti hedeflediklerini kaydetti. Bezos, üretim öncesi aşamasındaki girişimlerden oturmuş şirketlere kadar tüm seviyelerdeki şirketlere destek olacaklarını söyledi.

Amazon, Paris Anlaşması'nın hükümlerine destek olmaya çalışıyor:

Her potansiyel yatırımı; karbonsuz enerjiye geçişi ve gelecek nesiller için gezegeni korumayı hızlandırıp hızlandırmayacağına göre inceleyeceklerini söyleyen Bezos, geçen yıl karbon ayak izini azaltma yönündeki çabalarını hızlandırma sözü vermiş ve diğer şirketleri de fona katılmaya çağırmıştı. Bu fon, iklim değişikliğiyle mücadelede kabul edilen Paris Anlaşması'nın hedeflerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bezos'un çağrısından bu yana fona katılan şirketler arasında ABD'li telekomünikasyon devi Verizon, İngiliz tüketim malları şirketi Reckitt Benckiser ve Hindistan merkezli teknoloji devi Infosys de yer alıyor. Amazon, 2025 yılına kadar %100 yenilenebilir enerji, 2040 yılına kadar da tamamen karbonsuz enerji kullanmayı hedefliyor. Şirket, lojistik faaliyetlerinde de benzinle çalışan araçlar yerine 100.000 elektrikli kamyonet kullanmayı hedefliyor. İlk kamyonetin 2021 yılında yola çıkacağı, tüm filonunsa 2030 yılında faaliyete geçeceği belirtiliyor.

Amazon; ulaşım, lojistik, enerji üretimi, depolama, imalat, gıda ve tarım gibi sektörlerde faaliyet yürüten çeşitli şirketlere yatırım yapacak. Şirket, ekonomiyi 'karbonsuzlaştırmayı' ve gezegeni kurtarmayı hedefleyen fona başka yatırımcıları da çekmek istiyor. Amazon daha önce kendi çalışanları tarafından da iklim değişikliğiyle mücadelede yeterince hızlı davranmamakla eleştiriliyordu. Dünya çapında 91 yenilenebilir enerji projesine yatırım yapan Amazon, dünyanın çeşitli yerlerindeki yeniden ağaçlandırma çalışmalarına da destek veriyor.