İsveçli bir ortak girişim, üretiminde kömür kullanılmayan ve salınan fosil karbondioksit miktarını oldukça düşüren ilk çeliğin teslimatını yaptı. 2016 yılında çalışmalarına başlanan bu 'yeşil çeliğin' sera gazı salınımının önemli bir parçası olan çelik üretimi adına kritik bir adım olduğu söyleniyor.

Çelik üreticisi SSAB, madencilik şirketi LKAB ve enerji şirketi Vattenfall tarafından 2016 yılında kurulan bir ortak girişim olan Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology (HYBRIT) ilk teslimatını yaptığını açıkladı. Üretiminde hiç kömür kullanılmayan çelik, Volvo Grubu'na teslim edildi.

Çeliğin üretimi küresel ölçekte sera gazı salınımının ortalama yüzde 8'lik bir kısmını oluşturuyor. Yürütülen araştırmalara göre üretilen her bir tonluk çelik için atmosfere yaklaşık iki ton karbondioksit salımı yapılıyor.

Karbondioksit salınımı ton başına 25 kg'ye kadar düşürüldü:

Üretimin ilk aşaması HYBRIT'in Luleå'daki pilot tesisinde hidrojenle indirgenen yaklaşık 100 metrik ton sünger demir üretilerek haziranda sergilenmesiyle başlamıştı. Ardından üretilen bu sünger demir, çeliğin üretiminde kullanıldı. Metals dergisinde yayınlanan makalede, bu üretim şekli ile çelik üretiminde ton başına karbondioksit salınımının 25 kg'ye kadar düşürüldüğü bilgisi yer aldı.

HYBRIT ortaklığı adına yapılan ilk teslimata ilişkin açıklamada ''Test teslimatı, tamamen fosilsiz demir ve çelik üretim değer zincirine doğru önemli bir adım ve SSAB, LKAB'la Vattenfall arasındaki HYBRIT ortaklığı için bir dönüm noktası'' ifadelerine yer verildi.

LKAB'nin Başkanı ve CEO'su Jan Moström ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bu, madenden işlenmiş çeliğe fosilsiz bir değer zinciri oluşturmaya yönelik çok önemli bir dönüm noktası ve kayda değer bir adım. Gelecekte bu teknolojiyi sanayileştirerek ve sünger demir üretimine endüstriyel ölçekte geçerek çelik endüstrisinin bu değişimi yapmasına imkan sağlayacağız. Bu, hep birlikte iklim için yapabileceğimiz en muazzam şey.'' ifadelerini kullandı.

HYBRIT teknolojisi kullanılarak üretilen yeşil demir ve çeliğin İsveç'in toplam karbondioksit salınımını yaklaşık yüzde 10, Finlandiya'nın ise yaklaşık yüzde 7 oranında azaltabileceği belirtildi.