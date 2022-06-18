'İnternete Bunun İçin Para Ödüyorum' Dedirten Görüntüler

Çoğunu muhtemelen ilk kez göreceğiniz bu görüntülerin bazılarının gerçek olduğuna inanmakta zorlanabilirsiniz.

Doğanın bir yerlerinde bu eşsiz anların olduğunu bilmek insanı gerçekten hayrete düşürüyor. Sıra dışı olma konusunda birbiriyle yarışan bu görüntülerin photoshop olduğunu bile düşüneceksiniz ancak tamamının yüzde yüz gerçek olduğundan emin olabilirsiniz.

Bir belgesel izlemiş kadar etkilenmek istiyorsanız sizi hemen içerikle başbaşa bırakalım:

1. Testere köpek balıklarının alttan görünümleri

2. Kolonoskopi taraması sırasında anüsün içinde bulunan bir uğur böceği

3. Bir bakır madeni için açılması gereken hacme karşılık, madenden çıkarılan toplam bakır miktarını gösteren bir simülasyon

4. Dev bir yılana benzeyen kaya. Naka Mağarası, Tayland

5. Yavrularını sırtında taşıyan bir dişi akrep

6. Avustralya'nın çölsel yerlerinde yaşayan "sakallı ejder"

7. İki saç telini tutan bir bitin elektron mikroskobuyla çekilmiş görüntüsü

8. Yaklaşık 2,6 milyon yıl önce yaşamış ve nesli tükenmiş megalodon türü köpek balığı ile günümüzde yaşayan köpek balığının çenelerinin karşılaştırılması

9. Eldeki kaslar ve tendonlar

10. Dişi pangolin

11. Bir yaşayan fosil örneği: fırfırlı köpek balığı

12. Vietnam Savaşı sırasında, yakaladığı dev bir kırkayak ile poz veren Amerikan askeri, 1967

13. Dalları altıgen şeklinde büyüyen bir ağaç

14. Gözleri yukarı doğru bakan ilginç bir Japon balığı türü

15. Köpek balığı beyni / yunus beyni

16. Amerika'daki kasırga esnasında bir otobanın önceki ve sonraki hali

17. Dünya'da hiç su olmasaydı

18. Sourdough Rock Buzulu'nun havadan çekilmiş fotoğrafı

19. Waterloo Savaşı'nda ölen bir Fransız askerinin göğüs zırhı. 18 Haziran 1815.

20. Bir t-rex'in en güncel ve gerçekçi görünümü

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