  • Anasayfa
  • Yaşam
  • 'İnternete Bunun İçin Para Ödüyorum' Dedirten Görüntüler

Görünce 'İnternete Bunun İçin Para Ödüyorum' Demenize Neden Olacak 20 Sıra Dışı Görüntü

2 dk okuma süresi
13
7
3
2
0
Çoğunu muhtemelen ilk kez göreceğiniz bu görüntülerin bazılarının gerçek olduğuna inanmakta zorlanabilirsiniz.

Doğanın bir yerlerinde bu eşsiz anların olduğunu bilmek insanı gerçekten hayrete düşürüyor. Sıra dışı olma konusunda birbiriyle yarışan bu görüntülerin photoshop olduğunu bile düşüneceksiniz ancak tamamının yüzde yüz gerçek olduğundan emin olabilirsiniz.

Bir belgesel izlemiş kadar etkilenmek istiyorsanız sizi hemen içerikle başbaşa bırakalım:

1. Testere köpek balıklarının alttan görünümleri

insan yüzlü balık

2. Kolonoskopi taraması sırasında anüsün içinde bulunan bir uğur böceği

uğur böceği

3. Bir bakır madeni için açılması gereken hacme karşılık, madenden çıkarılan toplam bakır miktarını gösteren bir simülasyon

bakır

4. Dev bir yılana benzeyen kaya. Naka Mağarası, Tayland

yılan kaya

5. Yavrularını sırtında taşıyan bir dişi akrep

akrep yavruları

6. Avustralya'nın çölsel yerlerinde yaşayan "sakallı ejder"

kertenkele

7. İki saç telini tutan bir bitin elektron mikroskobuyla çekilmiş görüntüsü

bit

8. Yaklaşık 2,6 milyon yıl önce yaşamış ve nesli tükenmiş megalodon türü köpek balığı ile günümüzde yaşayan köpek balığının çenelerinin karşılaştırılması

megalodon

9. Eldeki kaslar ve tendonlar

Elin kasları, tendonları

10. Dişi pangolin

pangolin

11. Bir yaşayan fosil örneği: fırfırlı köpek balığı

korkunç balık

12. Vietnam Savaşı sırasında, yakaladığı dev bir kırkayak ile poz veren Amerikan askeri, 1967

kırkayak

13. Dalları altıgen şeklinde büyüyen bir ağaç

ağaç

14. Gözleri yukarı doğru bakan ilginç bir Japon balığı türü

japon balığı

15. Köpek balığı beyni / yunus beyni

beyin

16. Amerika'daki kasırga esnasında bir otobanın önceki ve sonraki hali

sel

17. Dünya'da hiç su olmasaydı

susuz dünya

18. Sourdough Rock Buzulu'nun havadan çekilmiş fotoğrafı

buzul

19. Waterloo Savaşı'nda ölen bir Fransız askerinin göğüs zırhı. 18 Haziran 1815.

ilginç görüntü

20. Bir t-rex'in en güncel ve gerçekçi görünümü

GIF'i göremiyorsanız buraya tıklayın.
İLGİLİ HABER

Gerçek Olduğuna İnanmakta Güçlük Çekeceğiniz 25 Sıra Dışı Görüntü
13
7
3
2
0
Emoji İle Tepki Ver
13
7
3
2
0
En Güncel Haberler