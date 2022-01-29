Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız Sıra Dışı Görüntüler

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Gerçek Olduğuna İnanmakta Güçlük Çekeceğiniz 25 Sıra Dışı Görüntü

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Birazdan göreceklerinizi başkalarıyla paylaşma güdünüze engel olamayacaksınız çünkü yaşamın sunduğu bu olağanüstü görüntüler karşısında etkilenmemek mümkün değil.

Kolay kolay rastlayamayacağınız bu görüntülerin içerisinde bilimin pek çok alanından unsur bulacaksınız. Bu unsurlara bakarken doğanın şaşırtıcı şeyler sunma konusundaki zenginliğini görmek ufkunuzu ikiye katlayacak.

Birazdan öğrenecekleriniz sizi şaşırtmakla kalmayıp beyninizin tenha bir yerine yerleşerek yıllar boyunca orada kalacak!

1. Gezegendeki en büyük kara hayvanı olan filler, 13 cm'ye dek uzayabilen kirpiklere sahiptir. Kirpikler filin gözlerini toz, kum vb. şeylerden korumak için önemlidir.

fil

2. 350.000 yıl önce İspanya'daki bir dağ yamacındaki yumuşak volkanik külde yürüyen birinin ayak izleri.

ayak izi

3. Ruhun bedenden çıkma anı gibi görünse de aslında bilgisayarlı tomografi taraması sırasında uykudan uyanıp bir anda kalkan birinin görüntüsü.

Bilgisayarlı tomografi

4. Su seviyesini düzenlemek için tasarlanan bu delik, fazla suyu tahliye ediyor.

delik

5. Büyük Mısır Müzesi'nde bulunan, MÖ 1479-1425 arasında yaşamış olabileceği tahmin edilen Thutmose'nin mumyası.

mumya

6. Hardcore bir peygamber devesi çiftleşmesi. Dişi, seksin ardından erkeği afiyetle yiyor.

peygamber devesi

7. Bir solucan gibi göründüğüne bakmayın, aslında o bir Meksika köstebek kertenkelesi.

meksika köstebek kertenkelesi

8. Korkutucu bir görüntüye sahip olan Wallago attu kedi balığı.

çirkin balık

9. Sibirya'da, donmuş topraktan çıkarılan 42.000 yıllık at yavrusu.

at mumya

10. Sovyetler Birliği'ndeki en büyük elmas madeni olan Mir elmas madeni.

çukur

Mirny çukuru, dünyanın en büyük ikinci insan yapımı çukuru olarak adını tarihe yazdırdı.

Mir elmas madeni

11. Şeytani yaprak kuyruklu geko.

kertenkele

12. Alaca tamarin adlı maymun türü.

maymun

13. Havadaki buz kristallerinin yeryüzünde bulunan bir ışık kaynağı ile yansıması sonucunda oluşan ışık sütunları.

ışık

14. Yılan anatomisi.

yılan

15. Oyuncak bebeği yuva olarak kullanan arıların ortaya çıkardığı ürkütücü görüntü.

oyuncak

16. Doğal basınç ve zaman içindeki şekillenmeler nedeniyle buz dağlarının arasındaki çatlaklara erimiş su girebiliyor ve ortaya mavi, yeşil tonlarında renklerden oluşan çizgili buz dağı çıkabiliyor.

buz dağı

17. Zanzibar sularında görülebilen, clanculus puniceus türündeki bir kabuklu.

deniz canlısı

18. Alışılmışın dışında bir şekle sahip olan "yanardöner sivrisinek".

sivrisinek

19. 5 günlük oğlu ile birlikte poz veren 140 yaşındaki bir anne kaplumbağa.

kaplumbağa

20. Oyuncak bebeği bir kabuk gibi kullanarak korkutucu bir görüntüye neden olan hermit yengeci.

yengeç

21. DNA'larının %98,8'i bizimle aynı olan şempanzelerin eli böyle görünüyor.

maymun eli

22. Bir boyama kitabından fırlamış gibi duran oryantal cüce kral balıkçılı.

kuş

23. Biraz panter biraz da jaguar.

siyah jaguar

24. Bir balığı paylaşamayan balıkçıl ve yılan arasındaki mücadele.

av

25. Eulagisca gigantea adındaki Antarktik bir solucan türü.

ilginç canlı
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