5 Yıldır Paylaşılmayı Bekleyen Optik İllüzyonlu Sonos Logosu

Dünyaca ünlü hoparlör markası Sonos’un optik illüzyonlu logosu, sayfayı aşağı ya da yukarıya hareket ettirdiğinizde tıpkı hoparlörler gibi titreşiyor gibi gözüküyor. 2015’te tasarlanan logo yeni ortaya çıktı.

Modern dünyada bir marka için en önemli şeylerden biri logosudur. Son yıllarda pek çok firmanın logosunu modernleştirme adı altında düz yazıyla yazmaya başlamış olsalar da iyi işler çıkmaya devam ediyor.

Logo alanında başarılı bir örnek de Sonos’tan geldi. Hoparlör üreticisinin 2015 yılında yaptığı bir çalışma Reddit’te ortaya çıktı. Firmanın bu çalışması modern medyayı yani bilgisayar ve akıllı telefon ekranlarını hedef alıyor.

Logoda bassı bir tık açalım

Hoparlörleri ile bilinen bir firmanın logosunun düz yazı olması, logonun markayı temsil etme gücünü ciddi oranda düşürüyordu. Bruce Mau Design tarafından 2015 yılında yapılan çalışma, daha sonra kıyıda köşede kalmış ve tüketicilere ulaşmamıştı.

Yeni logo özellikle akıllı telefonları ve bilgisayarları hedef alıyor. Geometrik olarak tasarlanmış olan Logo, renk değişimleri ve küçük açı farklılıkları sayesinde oldukça başarılı bir optik illüzyon sunuyor. Sayfayı yukarı aşağı oynattığınızda ortaya çıkan göz yanılsaması, müzik kabinindeki titreme gibi bir his yaratıyor.

Aslında 2015 yılında üretilen logo o dönemden bu yana pek kullanılmadı. Yakın zamanda Reddit’te “r/DesignPorn” altında paylaşılan tasarım büyük ilgi gördü. Kullanıcıların büyük kısmı logoyu çok beğendiğini ifade etti.

Hıza göre “ses dalgaları” değişiyor

Ayrıca tasarımın bir başka ilginç özelliği de illüzyondaki ses dalgası algısının yönü oldu. Logoyu hızlıca aşağıdan yukarıya kaydırdığınızda ilk önce dışa doğru ses dalgaları yayılıyormuş gibi görüyorsunuz. Yavaşladığınızda ise hareketin yönü de ters yönde gidiyormuş gibi gözüküyor.

Öte yandan modern telefonlar ve monitörler göz önüne alındığında illüzyonu görmek için 2015 yılının teknolojisinin daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ekranların yenilenme hızı arttıkça illüzyonun etkisi o kadar azalıyor. 144 Hz bir monitör kullanıyorsanız, göz yanılsamasını bir de 60 Hz ile deneyin. Aradaki farkın bariz olduğunu göreceksiniz.